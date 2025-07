Qualidade da água adia estreia de Ana Marcela no Mundial de Singapura

As provas de águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura são alvo de incertezas. A disputa feminina de 10km, inicialmente agendada para a noite da última segunda-feira (manhã de terça-feira, no horário local), foi adiada devido à qualidade da água e está prevista para esta terça-feira à noite (manhã de quarta-feira, no horário local). A World Aquatics e o comitê organizador da competição continuam fazendo testes e ainda pode haver mudanças na programação.

As provas de águas abertas estão programadas para a Ilha Sentosa, uma praia artificial conhecida como destino turístico. Até o momento, a previsão é de que a disputa comece pela prova masculina de 10k, a partir das 21h (horário de Brasília) e, na sequência, a prova feminina, com a estreia de Ana Marcela Cunha.

— Embora os testes realizados nos últimos dias tenham consistentemente demonstrado que a qualidade da água no local atende aos limites aceitáveis da World Aquatics, a análise das amostras coletadas em 13 de julho ultrapassou esses limites. A decisão de adiar a corrida foi tomada visando a saúde e a segurança dos atletas, que continuam sendo a principal prioridade da World Aquatics e do Comitê Organizador de Singapura 2025 - publicou a World Aquatics, em comunicado oficial.

Organizadores realizam testes da qualidade da água de Sentosa (Foto: Tsutomu Kishimoto/World Aquatics)

Brasil nas águas abertas

Além da prova de 10km, estão previstas no Mundial de Esportes Aquáticos as disputas dos 5km, do sprint 3km, além do revezamento 4×1500 m misto. Entre as mulheres, a delegação brasileira conta com a experiência da campeã olímpica e de Viviane Jungblut, que soma cinco participações em mundiais no currículo, enquanto os homens trazem renovação à equipe em Singapura. Matheus Melecchi, de 19 anos, e Luiz Felipe Loureiro, 21, disputam a competição pela primeira vez e competem tanto nas provas individuais quanto no revezamento.

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começam com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.