Milão-Cortina 2026 revela medalhas dos Jogos de Inverno; veja vídeo

Foram reveladas, nesta terça-feira (15), as medalhas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. A divulgação aconteceu em evento realizado em Veneza, com apresentação de Valentina Marchei, patinadora artística italiana. O design é construído a partir do encontro de texturas diferentes em cada metade da medalha, representando a união da trajetória dos atletas e de suas redes de apoio. Veja no vídeo abaixo.

As medalhas passaram por uma jornada antes da revelação, e foram conduzidas em um barco por duas atletas referência na Itália: Federica Pellegrini, nadadora duas vezes medalhista olímpica, e Francesca Porcellato, dona de 15 medalhas paralímpicas.

Ao todo, serão 195 eventos com distribuição de medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina. As medalhas serão produzidas pela Casa da Moeda e Instituto Poligráfico do Estado Italiano utilizando material reciclado e fundidas em forno de indução alimentados por energia renovável.

Medalhas dos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 (Foto: Reprodução)

Os Jogos de Milão-Cortina 2026

A abertura dos Jogos de Inverno acontecerá no dia 6 de fevereiro de 2026, no estádio San Siro. Os Jogos Olímpicos estão marcados para o período de 6 a 22 de fevereiro, enquanto os Jogos Paralímpicos acontecem de 6 a 15 de março de 2026. A cidade de Milão será o palco da cerimônia de abertura e de eventos como hóquei no gelo e patinação artística, enquanto Cortina d’Ampezzo sediará as competições de esqui e outros eventos alpinos.

Os Jogos de Milão-Cortina terão a participação de 3500 atletas de 93 países, com 195 eventos de medalha em 16 modalidades olímpicas e seis paralímpicas. A principal novidade da edição de 2026 será a inclusão do esqui-alpinismo como esporte olímpico oficial, que contará com três eventos: uma corrida de velocidade masculina, uma feminina, e um evento de revezamento misto.