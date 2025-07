Hortência relembra recusa a WNBA em auge da carreira

Considerada a maior jogadora da história do basquete feminino brasileiro, Hortência Marcari relembrou momentos marcantes de sua trajetória em participação no videocast "Andreoli Modo On". Com seu estilo direto e bem-humorado, a ex-atleta falou sobre conquistas, desafios e a decisão surpreendente de recusar um convite para jogar na WNBA, em 1997.

— Fui draftada para a WNBA, mas tinha acabado de ter meu filho. Já tinha conquistado tudo o que queria. Decidi parar no auge — contou Hortência, que sempre fez questão de ter controle sobre sua carreira.

Campeã mundial com a Seleção Brasileira em 1994 e medalhista de prata nas Olimpíadas de Atlanta-1996, ela também foi a primeira brasileira a integrar tanto o Hall da Fama da FIBA quanto o Hall da Fama do Basquete dos Estados Unidos. Ao longo da carreira, marcou mais de 3 mil pontos pela seleção e se destacou pelo talento, liderança e carisma dentro e fora das quadras.

Durante a entrevista, Hortência relembrou ainda o dia em que anotou 124 pontos em uma única partida dos Jogos Regionais — feito que não entrou para o Guinness por falta de registro em vídeo.

— Nosso time era muito forte, e criamos uma tática só para ver até onde eu conseguia chegar. Fizemos 251 pontos, eu fiz 124. Só não entrei para o Guinness porque o jogo não foi filmado — contou.

Ela também comentou os bastidores da campanha olímpica de 1996 e ressaltou a importância de outras jogadoras na fase vitoriosa da seleção, como Janeth Arcain e Alessandra. A dupla Hortência e Paula assumiu o protagonismo durante anos dentro de quadra.

— A gente só começou a ganhar quando a Janeth e a Alessandra entraram. Ficar falando só de mim e da Paula é injusto — disse, referindo-se à sua histórica parceria com a "Magic".

Hortência foi enfática ao negar qualquer possibilidade de voltar às quadras ou assumir a seleção como técnica. A ex-jogador destacou que deseja ter a final dos Jogos Olímpicos de 1996 como sua "última imagem" na memória dos torcedores brasileiros.

A entrevista com Hortência aconteceu no videocast Andreoli Modo On, fruto de uma parceria entre o jornalista Felipe Andreoli, a Superbet e o Kwai for Business. Os episódios são publicados semanalmente no perfil oficial da atração no Kwai e trazem conversas descontraídas com grandes nomes do esporte e da comunicação.

