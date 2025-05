O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, na última quinta-feira (8), o local das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Os eventos acontecerão no Los Angeles Memorial Coliseum e no Estádio de Inglewood.

continua após a publicidade

➡️Brasil vai à Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com novidades

A cerimônia de abertura está programada para o dia 14 de julho de 2028, em evento compartilhado entre o Coliseum e o Estádio de Inglewood. Já o encerramento acontece em 30 de julho, no Coliseum, que será palco de cerimônias olímpicas pela terceira vez na história, o que já aconteceu anteriormente em 1932 e 1984.

Estádio de Inglewood é estreante

Diferente do Los Angeles Memorial Coliseum, o Estádio de Inglewood é novidade em cerimônias olímpicas. Além de sediar a abertura conjunta dos Jogos Olímpicos, ele será o único palco da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, prevista para o dia 15 de julho de 2028. O evento de encerramento paralímpico acontecerá em 27 de agosto, no Coliseum.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Locais serão palco do atletismo e natação

Além dos eventos de abertura e encerramento, Los Angeles Memorial Coliseum e o Estádio de Inglewood também serão palco de disputas esportivas nos Jogos de 2028. Na primeira semana, estão programadas as provas do atletismo no Coliseum, enquanto na segunda semana, as provas da natação acontecem no Estádio de Inglewood.

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 acontecerão entre os dias 14 e 30 de julho de 2028 e, na sequência, os Jogos Paralímpicos acontecerão de 15 a 27 de agosto.

continua após a publicidade

Provas da natação acontecerão no Estádio de Inglewood (Foto: Divulgação/ COI)

Veja a programação das cerimônias