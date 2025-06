Os torcedores do Tampa Bay Buccaneers dificilmente vão esquecer a cena emblemática de Tom Brady arremessando o troféu Vince Lombardi de um barco para outro durante o desfile do título do Super Bowl de 2020. Mas certos momentos são únicos e, às vezes, buscar repetir uma ação pode não trazer o mesmo tipo de sentimento ou, até mesmo, resultado.

Desde que pendurou as chuteiras no fim da temporada de 2022, Tom Brady mergulhou em novos projetos. Além de comentarista da FOX Sports, ele também se tornou um dos donos minoritários do Las Vegas Raiders e passou a se envolver com a Fanatics, empresa especializada na produção e venda de produtos esportivos licenciados no mundo inteiro, ao lado do empresário Michael Rubin.

Foi justamente em um evento da Fanatics que aconteceu a tentativa (falha) de recriar a cena do troféu. Ao lado de Rob Gronkowski, fiel escudeiro de longa data nos Patriots e depois nos Buccaneers, Tom Brady recebeu uma réplica do troféu Lombardi e, claro, a plateia começou a pedir para que ele jogasse para o Gronk, recriando a lendária cena. E eles recriaram.

Rob Gronkowski até conseguiu segurar a parte superior da peça, que tem o formato de uma bola de futebol americano, mas a base se quebrou no impacto do lançamento de Tom Brady. Moral da história? A magia daquele momento em 2020 não se repetiu.

Além do figurino diferente, já que Gronk, desta vez, estava um uniforme do New England Patriots, e não do Bucs, o recebedor também não era o mesmo. No episódio do desfile de campeões, quem recebeu o troféu lançado por Tom Brady foi Cameron Brate, não Gronkowski. Seja como for, Brady não perdeu a chance de brincar com o amigo após o "incompleto".

- Você está acabado. Vou levar isso pra casa. - provocou, Tom Brady, sorrindo.

Em 2024, Tom Brady já esteve três vezes de volta a Tampa Bay, acompanhando os duelos dos Buccaneers contra Eagles, 49ers e Saints. A expectativa é de que ele retorne em 2025 e, com sorte, o time entregará um espetáculo digno do maior nome da história da franquia, agora liderada pelo Quarterback Baker Mayfield.