A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiu vaga na decisão do WTT Star Contender. Os brasileiros derrotaram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 e garantiram ao menos a medalha de prata na categoria duplas mistas. É a primeira vez que a dupla, que também é um casal, vai a uma decisão. A decisão pela medalha de ouro será neste domingo, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio. As parciais foram de 11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6. Calderano e Takahashi ainda voltam a jogar nas sexta pelas chaves de simples masculina e feminina.

Brasileiros estreiam no individual

O dia de competições da Eslovênia será cheio para Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que ainda competem no torneio individual do WTT Star Contender. Por volta das 14h (horário de Brasília), o brasileiro número 3 do mundo enfrenta o francês Flavien Cotten, direto nas quartas de final, já que entrou como principal cabeça de chave. No mesmo horário, Bruna Takahashi, também estreia no torneio individual nas quartas, diante da chinesa Fan Shuhan.

Organizado pela World Table Tennis, o WTT Star Contender é uma competição do nível de elite do circuito mundial da modalidade.

