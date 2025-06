Brasil cai para o Japão e fica sem medalha no Mundial de Judô

O Brasil não subiu ao pódio da prova por equipes mistas do Mundial de Judô de Budapeste, nesta sexta-feira (20). Depois de eliminar a França na repescagem e avançar para a disputa pelo bronze, a seleção teve que encarar o Japão e acabou derrotada por 4 a 0.

Dessa forma, o Brasil encerra a participação na competição com apenas duas medalhas, conquistadas no último domingo (15). Daniel Cargnin foi vice-campeão na categoria até 70kg, enquanto Shirlen Nascimento, que assumiu o posto de Rafaela Silva após a mudança de categoria, conquistou o bronze.

Desde a inclusão da prova por equipes mistas no Mundial de Judô, o Brasil subiu ao pódio três vezes, com uma prata e um bronze em Budapeste, em 2017 e 2021, e um bronze em Tóquio, em 2019. Antes disso, quando a prova por equipes era dividida por gênero, a equipe conquistou oito medalhas, sendo quatro pratas e dois bronzes para os homens e dois bronzes para as mulheres.

Brasil encerrou o Mundial de Budapeste com duas medalhas (Foto: Divulgação/ IJF)

Como foi Brasil x Japão

O primeiro a lutar no confronto pelo bronze foi Leonardo Gonçalves, da categoria acima de 90kg, que acabou derrotado por Kanta Nakano por ippon. Na sequência, Jéssica Lima veio para representar na categoria até 57kg, e também foi superada pela adversária Momo Tamaoki por imobilização. Vinicius Ardina, da categoria até 73kg, entrou no tatame contra Tatsuki Ishihara e foi derrotado por ippon e o Brasil ficou a uma vitória do pódio.

Para manter o Brasil vivo na disputa, Rafaela Silva iniciou o confronto com Utana Terada, na categoria até 70kg, e iniciou ditando as ações da luta, partindo para o ataque. Porém, a japonesa equilibrou as ações e nos minutos finais, passou a se defender, ficando pendurada em punições. No fim das contas, Terada conseguiu encaixar um ippon perfeito para confirmar a vitória por 4 a 0.

