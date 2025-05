Brasil vai à Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com novidades

O Brasil disputa, a partir desta sexta-feira (9), a etapa de Portimão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Babi Domingos, que fez história nos Jogos Olímpicos de Paris, retorna para a disputa do individual geral, e a equipe brasileira apresenta nova série de conjunto.

O último ciclo foi marcante para a ginástica rítmica brasileira e as expectativas para o caminho até Los Angeles são boas. Em Paris, o conjunto brasileiro era um dos favoritos e só não subiu ao pódio devido à lesão de Victoria Borges, momentos antes da prova pelas classificatórias.

Para a Copa do Mundo de Portimão, o grupo conta com três ginastas remanescentes das Olimpíadas: a capitã Duda Arakaki, Nicole Pircio e Sofia Madeira. Uma das atletas mais experientes do grupo em Paris, Deborah Medrado se aposentou em 2024, aos 22 anos.

A grande novidade fica por conta da série que será apresentada pela equipe, embalada pelo sucesso ‘Evidências’, de Chitãozinho e Xororó. O público brasileiro já conheceu a nova rotina, durante treino aberto da seleção de ginástica rítmica realizado em Aracaju, no final de abril.

Nós tentamos disfarçar as evidências, mas a verdade é que a gente tá LOUCO pela série nova da nossa Seleção de Conjunto, minha gente! 🤩🤩🤩



As brasileiras simplesmente trouxeram um HINO da música nacional para embalar a série mista (arcos e bolas) desse ano. Precisamos nem… pic.twitter.com/HVnGPZ2cu6 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 25, 2025

Retorno de Babi Domingos

Pela disputa no individual, o Brasil contará com o retorno de Babi Domingos, que representou o país pela última vez nas Olimpíadas de 2024, quando conquistou um resultado histórico para a modalidade. Na ocasião, Bárbara garantiu o oitavo lugar nas classificatórias e se tornou a primeira brasileira a disputar a final do individual geral em Jogos Olímpicos. Ela também se classificou para a final da fita, aparelho no qual executou série muito carismática ao som de Bad Romance, de Lady Gaga.

Assim como no conjunto, Bárbara Domingos também apresentará uma série nova em Portimão, focada no ciclo olímpico de Los Angeles.

Barbara Domingos fez história em Paris (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

Programação da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Na sexta-feira (9), acontecem as qualificatórias individuais no arco e bola, e do conjunto com 5 fitas, enquanto no sábado (10), estão previstas as qualificatórias individuais nas maças e fita, além do conjunto com 3 bolas e 2 arcos. As finais estão programadas para o domingo (11), a partir das 10h30 (horário de Brasília).