O brasileiro e número 3 do mundo, o mesatenista Hugo Calderano, estreou com vitória na chave simples masculina na tarde desta sexta-feira (20), no WTT Star Contender de Liubliana, na Eslovênia. O placar foi de 3 a 1 sobre o francês Flavien Cotten, que mostrou equilíbrio com o brasileiro em praticamente todos os sets, com parciais de 11/9, 9/11, 11/6 e 17/15. Foi o terceiro jogo do dia do brasileiro - ele havia duas partidas de duplas mistas antes. O adversário nas oitavas de final será o sul-coreano Kao Cheng-Jui, neste sábado, às 7h45 (de Brasília).

Pouco antes, a namorada e parceira de Calderano, a mesatenista brasileira Bruna Takahashi, estrou com vitória na chave de simples feminina. Com o placar de 3 sets a 0, Takahashi venceu a chinesa Fan Shuhan, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/7 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Dupla vai brigar pelo ouro no domingo

A dupla brasileira Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantiu vaga na decisão do WTT Star Contender. Os brasileiros derrotaram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 2 e garantiram ao menos a medalha de prata na categoria duplas mistas. É a primeira vez que a dupla, que também é um casal, vai a uma decisão. A decisão pela medalha de ouro será neste domingo, contra os sul-coreanos Jonghoon Lim e Yubin Shin, cabeças-de-chave número 1 do torneio. As parciais foram de 11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6.

Organizado pela World Table Tennis, o WTT Star Contender é uma competição do nível de elite do circuito mundial da modalidade.

