Saiba nome ‘verdadeiro’ de Rayssa Leal, a ‘Fadinha’ do skate brasileiro

A jovem skatista que parou o Brasil com apenas 13 anos, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, tem como marca o apelido de Fadinha. Agora com 17 anos, a brasileira já conquistou o mundo cinco vezes, mas o "verdadeiro" nome de Rayssa Leal não é conhecido por muitos fãs por todo o globo. A filha de Lilian e Haroldo Leal é, na verdade, batizada de Jhúlia Rayssa.

Nascida no Maranhão, Jhúlia Rayssa Mendes Legal completou 17 anos no início do ano de 2025, no dia 4 de janeiro. A jovem skatista ganhou atenção mundial após um vídeo compartilhado nas redes sociais, em que aparecia executando um heelflip perfeito por cima de uma escada enquanto vestia uma fantasia de fada. Além de ganhar o famoso apelido, ela conquistou a abertura necessário para se desenvolver no esporte.

Poucos anos depois, em 2019, o primeiro recorde foi batido por Rayssa, que garantiu o título de mais jovem skatista de street a vencer uma final feminina no Street League Skateboarding World Tour em Los Angeles. Na época, a Fadinha ainda brilhou no STU Pro, garantindo o título em seu ano de estreia.

Os anos seguintes foram marcados pelos sucessos de Rayssa Leal em competições nacionais e internacionais de skate. Em campeonatos mundiais, venceu o World Skate (WS) em duas oportunidades (Sharjah 2022 e Roma 2024), e o Street League Skateboarding (SLS) em outras três (Rio de Janeiro 2022, e São Paulo 2023 e 2024). A Seleção Brasileira também foi defendida pela skatista, que conquistou medalha de prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024.

Próximos desafios de Rayssa Leal na SLS 2025

É a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas da SLS no mesmo ano. Em dezembro, São Paulo é sede da SLS Super Crown World Championship. Nas três últimas etapas realizadas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas.

A prova terá o novo formato Spot Takeover, disputa de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras, com as três melhores notas sendo computadas para o resultado, sendo 30 a maior nota possível.

Etapa Data Local 1º 3 de maio Miami, no Watsco Center 2 º (Evento Takeover) 23 de maio Santa Monica, no Santa Monica Pier 3º (Evento Takeover) 13 de julho Brasília, na Esplanada dos Ministérios 4º 11 de outubro Paris, no Stade Roland Garros 5º (Super Crown) 6 e 7 de dezembro São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera

*Vale destacar que duas etapas "Spot Takeover" ainda serão definidos e divulgados pela SLS para a temporada de 2025

