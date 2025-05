Rayssa Leal fala de amizade com skatista que superou acidente

Com apenas 17 anos, Rayssa Leal é um dos principais nomes do skate mundial e já soma uma longa trajetória no esporte que pratica desde criança. Em participação em uma série de conteúdo sobre atletas inspiradoras, realizada através da colaboração entre Nike e a plataforma Rebel Girls, Rayssa falou sobre a amizade com outra skatista que começou cedo e tem uma trajetória de superação: a britânica Sky Brown.

continua após a publicidade

➡️Lenda da natação recebe réplicas de medalhas perdidas em incêndio

Durante o papo, Rayssa Leal e Sky Brown falaram sobre skate e a amizade das duas, mesmo vindo de culturas diferentes e com barreiras de idioma. A britânica disse que gosta muito das comemorações carismáticas da brasileira e contou que as redes sociais tiveram papel mediador na interação entre as skatistas.

- A gente gravava muitos vídeos pro TikTok, em qualquer lugar, esse era um jeito nosso de nos comunicar, pelo TikTok e pela dança - disse Sky Brown.

continua após a publicidade

- O skate é uma união muito grande, independente da língua que você fala, de onde você é, e eu não falava nada de inglês - contou Rayssa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rayssa Leal já conquistou duas medalhas olímpicas e três títulos da Street League Skateboarding (SLS), principal liga de skate mundial. No último domingo (4), ela foi campeã da etapa de Miami na estreia da temporada.

Quem é Sky Brown

Assim como Rayssa, a britânica Sky Brown também foi um talento que surgiu muito cedo no cenário do skate mundial. Aos 11 anos, ela teve que superar um acidente quase fatal, quando caiu de quatro metros de altura de uma pista halfpipe durante um treinamento. Na ocasião, ela foi hospitalizada com lacerações em diferentes órgãos, como o coração, pulmão e estômago, e fraturas no crânio, braço e dedos das mãos.

continua após a publicidade

Sky Brown foi duas vezes medalhista olímpica (Foto Loic Venance / AFP)

O acidente quase encerrou a história de Sky Brown como atleta, mas ela não conseguiu ficar longe do esporte. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aos 13 anos, ela ainda disputou o Mundial de Surfe em busca de uma vaga olímpica na modalidade, mas foi a Paris pelo skate mesmo. Na capital francesa, a britânica faturou o bronze no skate park.