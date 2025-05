Gui Khury foi o grande vencedor do masculino na etapa de abertura do Vert Battle 2025, realizada neste final de semana, nos dias 3 e 4 de maio. O evento aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO). Além do jovem skatista, Helena Laurino foi o nome de destaque do feminino. Os atletas se destacaram na pista montada na cidade e saíram consagrados do primeiro de quatro encontros da competição neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal comete gafe e ‘anuncia’ etapa da SLS no Brasil; vídeo

Com entrada gratuita, o campeonato — considerado o maior do país na modalidade vertical — reuniu os principais nomes do skate brasileiro. O evento abriu a temporada do Circuito de Skate Banco do Brasil com disputas de alto nível técnico.

Como foram as disputas?

No masculino, Gui Khury fez manobras de 900º, de 540º com flip e um 720º que levantaram o público. Com seu desempenho, o jovem atleta levou a nota de 95,23. Diego Takahashi e Pietro Nunes ficaram em segundo e terceiro, respectivamente, e fecharam o pódio desta tarde.

continua após a publicidade

Já no feminino, Helena Laurino deixou para trás Dora Varella, em segundo, e Marina Lima, em terceiro. A atleta conseguiu dois 540º e muita variação de manobras que garantiram nota de 87,07 na final. Helena faz parte do Squad BB e conseguiu realizar uma atuação de alto nível.

O pódio do masculino do Vert Battle 2025 com Pietro Nunes, Gui Khury e Diego Takahashi (Foto: Eduardo Braz/Divulgação)

O que vem por aí?

Agora, a competição idealizada por Rony Gomes e homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) segue para sua próxima etapa entre os dias 30 de maio e 1º de junho, em Niterói (RJ).

continua após a publicidade

Pela primeira vez, o ano do Vert Battle contará com quatro etapas. Depois de Niterói, a competição ainda passará por Curitiba em outubro e será encerrada em novembro, em local ainda a ser definido.

Confira calendário completo do Vert Battle 2025

Etapa Data Local 1 3 a 4 de maio Goiânia (GO) 2 30 de maio a 1º de junho Niterói (RJ) 3 10 a 12 de outubro Curitiba (PR) 4 28 a 30 de novembro A definir

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte