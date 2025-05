Aos 17 anos, Rayssa Leal é uma das atletas mais consagradas do skate mundial. A brasileira já tem duas medalhas olímpicas e três títulos na Street League Skateboarding (SLS), principal liga de skate mundial. Em entrevista divulgada pelo "L’officiel Brasil", a atleta falou sobre sua carreira no esporte e também sobre a relação entre o skate e a moda.

— Confesso que daqui a dez anos continuo me vendo andando de skate e inspirando mais garotas a andar também e a praticar esportes — afirma a atleta.

Há mais de uma década vivendo do skate, a medalhista olímpica falou sobre sua evolução, tanto no esporte, quanto na vida pessoal:

— Já são 11 anos dedicados ao skate. É bastante tempo. De lá para cá, eu cresci, vivi e aprendi muitas coisas. Fui adquirindo experiência, vivenciando diferentes culturas. Hoje vejo uma Rayssa mais madura, mas acho que faz parte do crescimento.

Rayssa Leal com o troféu da SLS Miami 2025 (Créditos: Reprodução/SLS)

A atleta também reiterou o apoio que recebe da família. Natural de Imperatriz, no Maranhão, a atleta entrou cedo no skate e logo tomou proporções mundiais:

— Minha família sempre me apoiou e esteve ao meu lado. E eu também conto com a ajuda da minha equipe, que é uma rede de apoio que está sempre perto de mim. A terapia com certeza ajuda bastante também e eu faço desde que voltei de Tóquio, em 2020.

Rayssa Leal fala sobre ligação entre skate e moda

Em 2024, Rayssa Leal recebeu o título de 'Friend of the House' da Louis Vuitton, uma espécie de embaixadores da marca de luxo. A atleta sempre busca relacionar a moda e o skate nas competições. Em 2025, ela participou do desfile feminino de outono-inverno da Louis Vuitton.

— Ser a primeira brasileira Friend of the House da Louis Vuitton é algo inexplicável, que eu nunca imaginei, uma honra para mim. O universo da moda está inserido no nosso dia a dia. Escolhemos nosso look para andar na rua e nos campeonatos. A maioria dos skatistas tem essa preocupação, está no DNA.