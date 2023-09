A bielorussa Sabalenka começou o US Open 2023 como a segunda colocada do ranking mundial WTA, mas vai terminar a competição no topo. A polonesa Iga Swiatek, número 1 do planeta antes do início do torneio e atual campeã do Aberto dos Estados Unidos, sofreu uma eliminação inesperada nas oitavas de final diante da letã Jelena Ostapenko.