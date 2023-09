Ele comentou sobre a preparação e a importância do triunfo: "Para esta partida foi fácil. Como há dois anos, contra o Djokovic, disse-lhe para ver se estava pronto para um grande jogo. Eu senti que ele estava, e estava, por causa do jogo que ele jogava. Todo jogador pode ser difícil de treinar, mas Daniil é muito difícil. Antes deste torneio, as coisas eram difíceis. Cada sessão de treinamento foi difícil. Pessoalmente. Fui forte para saber o que se passava na cabeça dele e transmitir-lhe as palavras certas. Também fui o treinador que ele precisava para fazê-lo jogar seu melhor tênis.", destacou Cervara que comenbtou sobre aspectos táticos.