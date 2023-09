A tenista comentou que o esporte é estressante com a questão da liderança do ranking: “Eu não chamaria isso de alívio. Há muitas coisas que sei agora que deveria ter feito diferente. Talvez eu ainda não esteja maduro o suficiente para isso. Estou me esforçando muito para não pensar tanto nessas coisas, mas às vezes, quando você se força a não pensar nelas, o resultado é exatamente o oposto. Fico muito feliz por ter pessoas inteligentes ao meu redor, elas me dizem como fazer as coisas, me orientam, mas cabe a mim fazer tudo acontecer. Da próxima vez que estiver nesta situação farei algumas coisas de forma diferente, porque tudo tem sido um pouco estressante e não deveria ser. O tênis é estressante, em geral, mas você deve aproveitar um pouco mais. Farei diferente da próxima vez, então acho que isso é positivo."