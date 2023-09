Ele derrubou mais um jovem, Ben Shelton, 47º colocado e de 20 anos, em sets diretos nesta sexta-feira: "Provavelmente parece arrogante, mas não estou realmente surpreso. Eu sei quanto trabalho e dedicação coloquei para tentar estar nesta posição. Eu sei que mereço isso. Sempre acreditei em mim mesmo, nas minhas próprias capacidades como tenista para poder entregar quando for preciso. Não estou realmente surpreso, para ser honesto. Sinto-me bem fisicamente. Tenho sido tão bom quanto há anos e anos. Idade é apenas um número. Essa frase está realmente ressoando em mim no momento. Não quero nem pensar em deixar o tênis ou pensar em terminar se ainda estiver no topo do jogo. Provavelmente considerarei fazer isso se levar uma surra de jovens nos Grand Slams nos próximos anos", disse o sérvio.