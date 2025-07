VNL: Após treino na Polônia, Roberta projeta confronto das quartas de final

A Seleção feminina de vôlei iniciou, na última segunda-feira (21), os treinamentos na Polônia, sede da fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A levantadora Roberta avaliou o período de aclimatação da equipe e projetou o duelo contra a Alemanha, válido pelas quartas de final, que acontece nesta quinta-feira (24), às 15h (horário de Brasília).

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição de Liga das Nações, ainda na primeira semana, no Rio de Janeiro, quando o Brasil venceu por 3 sets a 2. A seleção europeia, que se classificou para a fase final com a sétima colocação, venceu o Brasil pela última vez em 2019 e, desde então, foram cinco vitórias seguidas para as comandadas de José Roberto Guimarães.

— A gente já tá há alguns dias aqui na Europa, então a aclimatação foi incrível. É isso, começar a mexer o corpo, se preparar, estudando completamente focada na Alemanha. Vem um time completamente diferente do que a gente jogou lá no Rio, tem algumas meninas novas - alertou Roberta.

O Brasil garantiu a classificação com 31 pontos e 11 vitórias, atrás apenas da Itália, que venceu 12 partidas e somou 33 pontos. As semifinais da Liga das Nações de Vôlei feminina estão agendadas para este sábado (26), enquanto a definição de terceiro colocado e título acontece no domingo (27).

— Feliz com o nosso crescimento, também focada no grupo e no que a gente precisa ajustar nesses últimos dias. Aqui é um país apaixonado por vôlei, tenho certeza que vai ser incrível a atmosfera no ginásio, cheio de torcedores, trazer essa energia pra gente vai ser incrível - finalizou.

Seleção volta à quadra nesta quinta-feira (24) (Foto: Volleyball World)

Veja os jogos das quartas da VNL feminina

Quarta-feira - 23 de julho

Itália x Estados Unidos - 11h30

Polônia x China - 15h

Quinta-feira - 24 de julho

Japão x Turquia - 11h30

Brasil x Alemanha - 15h

