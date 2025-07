Quem é Kon Knueppel? MVP da Summer League e amigo de Cooper Flagg

Escolhido na quarta posição geral do Draft de 2025 pelo Charlotte Hornets, o novato foi a peça central na conquista do primeiro título da NBA Summer League da história da franquia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kon Knueppel, número 7 do Charlotte Hornets, pela final da NBA Summer League de 2025 (Foto: Garrett Ellwood / Getty Images via AFP)

Na grande final da Summer League contra o Sacramento Kings, mesmo com um curativo acima do olho direito após sofrer um corte na semifinal, Knueppel foi implacável. Ele anotou 21 pontos, pegou 5 rebotes, distribuiu 2 assistências e, o mais importante, acertou uma bola de três mortal no último minuto que selou a vitória por 83 a 78 e lhe rendeu o prêmio de MVP da partida decisiva.

Kon Knueppel posa para uma foto após o jogo com o Troféu de MVP da NBA Summer League 2025 (Foto: Garrett Ellwood / Getty Images via AFP)

Kon Knueppel e Cooper Flagg

Knueppel formou uma das duplas mais empolgantes do basquete universitário ao lado de Cooper Flagg, a primeira escolha geral do Draft deste ano. Na universidade de Duke, os dois não só levaram o time ao título do Torneio da ACC (onde Knueppel também foi MVP), como forjaram uma forte amizade.

continua após a publicidade

A conexão entre eles ficou evidente na noite do Draft. Quando o nome de Knueppel foi anunciado como a 4ª escolha, Cooper Flagg, que estava em uma entrevista, não se conteve, se virou e gritou de alegria, aplaudindo o amigo.

Cooper Flagg é o mais jovem a ser draftado desde LeBron James

Com a 1ª escolha do Draft da NBA 2025, o Dallas Mavericks escolheu Cooper Flagg. O ala de 2,06 metros e apenas 18 anos, vem sendo considerado o maior talento do basquete norte-americano desde LeBron James.

continua após a publicidade

Cooper Flagg é um dos maiores destaques do NBA Draft 2025 (Foto: Reprodução / Instagram)

Vestindo a camisa de Duke, o ala de 2,06 m teve uma temporada histórica como calouro. Flagg encerrou o ano com médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, liderando a equipe e sendo decisivo nos principais jogos da temporada. Cooper Flagg também foi eleito Calouro do Ano da ACC, Melhor Jogador da Conferência e nomeado First Team All-American.