Russell Wilson e Jamal Adams dispensados e Saquon Barkley livre no mercado; confira as movimentações da Free Agency da NFL

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/03/2024 - 09:35

A Free Agency da NFL segue a todo vapor, com os 32 times negociando contrato com os jogadores e dispensando para liberar espaço na folha salarial. Algumas movimentações chamaram a atenção, como a saída de Russell Wilson dos Broncos e a não renovação de Saquon Barkley com o Giants.

Para contextualizar um fator importante das negociações, a "Franchise Tag" serve de um meio para “segurar” um jogador importante cobiçado pelos outros times. Apenas um por time pode ser “etiquetado”. O salário de um atleta nessas condições tenham que ser maiores ue a média dos cinco maiores salários da posição desse jogador, ou em 120% do salário desse jogador anteriormente, o que for maior.

Atual campeão da NFL, o Kansas City Chiefs usou a Franchise Tag no cornerback L'Jarius Sneed e deixou de fora o jogador de linha defensiva Chris Jones, um dos pilares do time. Claro que a diretoria dos Chiefs pode negociar com o DT de 29 anos em outro momento, mas a expectativa é que Jones mude de time.

Ainda nos Chiefs, a franquia dispensou o recebedor Marquez Valdes-Scantling, que foi peça direta no título do time, contribuíndo com um touchdown no Super Bowl. Apesar de um playoff bom, a temporada regular de MVS não foi boa, que contribuiu para a sua dispensa.

Uma das grandes decepções nas últimas temporadas foi o quarterback Russell Wilson, que foi trocado pelo Seattle Seahawks para o Denver Broncos em 2022. Mas o jogador performou muito abaixo do esperado, falhando em conseguir vaga para os playoffs e amargando campanha negativa.

Bancado no final de 2023 e sem clima na equipe, Russ foi dispensado pelo time do Colorado. Os Broncos não terão economia mesmo sem o quarterback, já que Wilson tem por contrato 85 milhões de dólares garantidos.

O New York Giants anunciou que não colocará a Franchise Tag no running back Saquon Barkley. Um dos principais corredores da NFL nos últimos anos estará livre no mercado à partir da semana que vem. Um dos principais motivos da não-renovação é a condição física de Barkley, já que conviveu com lesões em grande parte da carreira. Mesmo sendo um dos motores do ataque do time, seu histórico de ausências foi o fator decisivo para a sua saída.

Em cinco anos de Giants, Barkley foi para os playoffs uma vez (Foto: Divulgação/New York Giants)

Em dose tripla, o Seattle Seahawks anunciou a saída dos safetys Jamal Adams e Quandre Diggs, e do tight end Will Dissly. A grande decepção foi com Adams, que chegou a peso de ouro do New York Jets em 2019, mas com muitas lesões e um desempenho ruim, o defensor foi liberado pelo time da NFC West.