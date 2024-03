Franca atropela Hebraica Macabi pelo primeiro jogo das quartas de finais da Champions League das Américas de basquete

O Franca é o atual campeão mundial de basquete '(Foto: DIvulgação/FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 21:18 • Montevidéu (URU)

O Franca venceu o Hebraica Macabi por 96 a 67 nesta terça-feira (5), em partida válida pelas quartas de finais da Champions League das Américas de Basquete, na Antel Arena, no Uruguai. O destaque da equipe paulista foi o ala-pivô Lucas Dias, cestinha da partida com 19 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O segundo jogo contra o time uruguaio será decidido no dia 8 de março, às 18h40 (horário de Brasília), no Pedrica, em Franca. Caso vença, já garante vaga para as semis, mas em caso de vitória do Hebraica, haverá um terceiro jogo, também no interior paulista.

🏀COMO FOI A PARTIDA?

A partida começou com os dois poucos inspirados, errando muitos arremessos. Na metade do período, Franca melhorou e forçou o Macabi na defesa e passou a usar sua principal arma, os arremessos de três. Com Lucas Dias e Jhonatan Luz inspirados, o time brasileiro abriu vantagem.

No segundo período, a vantagem do Franca aumentou cada vez mais, com a equipe com bom aproveitamento, 79% nos arremessos de dois e 38% nos de três. A equipe paulistana abriu 21 pontos de vantagem, após o venezuelano Heissler Guillent acertou um bonito chute de três no estouro do relógio.

Lucas Dias foi o principal jogador do Franca (Foto: DIvulgação/FIBA)

➡️ Flamengo vence o Obras Sanitarias pelo primeiro jogo das quartas de finais da Champions League das Américas de Basquete

Na volta do intervalo, o Hebraica Maccabi tentou reagir, com uma grande atuação do ala-pivô Franklin Hassell, que marcou 16 pontos na partida. Em um ritmo menor, o Franca reagiu com Lucas Dias, que passou a ser a principal referência de ataque da equipe paulista. Com larga vantagem, o Franca fecharam a conta com 29 pontos na frente e garantiu o 1 a 0 na série.