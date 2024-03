Popó foi xingado de analfabeto antes da luta (Foto: Divulgação / Mariana Lima)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Teles , supervisionado por Sidney Daguano • Publicada em 05/03/2024 - 19:39 • São Paulo (SP)

O lutador Acelino “Popó” de Freitas desmentiu os valores recebidos por Kléber Bambam em luta de boxe e ainda detonou a postura do ex-BBB durante o curto combate, em entrevista exclusiva ao Lance!.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do evento, que ocorreu na madrugada do dia 25 de fevereiro, o fisiculturista afirmou ter recebido R$ 10 milhões com o evento. Contudo, o tetracampeão mundial de boxe rebateu a afirmação e declarou a verdadeira quantia que organização pagou para Bambam.

- Infelizmente esse cara só se aproveitou de todas as mídias mentindo e dizendo que ganhou não sei quantos milhões. Não ganhou nem R$ 200 mil. Pode olhar nas declarações de imposto de renda dele que não dá nada disso. Quero saber como será nas declarações dele, ele mentindo que ganhou 10 milhões e aquela coisa toda - disse Acelino Popó de Freitas.

Popó nocauteou Bambam com apenas 36 segundos (Foto: Mariana Lima / Divulgação)

➡️ Relembre como foi o combate entre Popó e Bambam

A lenda brasileira do boxe não se poupou de criticar Bambam, acusou o fisiculturista de ter se jogado e expôs uma confissão de Kléber no vestiário onde afirma ter ficado amedrontado com o lutador.

- Ele se jogou! O golpe nem pegou direito. Ele disse no vestiário que ficou com medo de levantar para eu não acabar com ele. Ele é oportunista, é gente mau caráter. Não sei como o povo da imprensa namora esse cara, para ir para Luciano Huck e podcast. Pessoal tem que começar a isolar esse cara. Ele quer ganhar dinheiro em cima dos outros para fazer uma mídia mentirosa. É uma falta de vergonha, não sei porque lutei com esse cara. Só lutei com ele na verdade para calar a boca dele. Tudo foi uma mídia negativa e agora a gente tem que derrubar ele com essas mídias mentirosas que ele tá fazendo - finalizou Popó.

A LUTA!

Em um dos combates mais esperados dos últimos tempos, Popó precisou de apenas 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. Antes do duelo, ele foi inflamado pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate.

.