Russell se vê ‘melhor do que nunca’ e mostra confiança em título com Mercedes na F1 2025

George Russell parece está realmente confiante de que pode alçar voos mais altos na Fórmula 1 se tiver as condições certas para isso. Depois de destacar o amadurecimento ao longo dos últimos anos e dizer que “sempre foi rápido” durante a carreira, o britânico deixou claro que tem totais condições de brigar pelo título do Mundial de Pilotos em 2025 se a Mercedes lhe der o carro certo.

Embora tenha conseguido voltar ao caminho das vitórias em 2024, as Flechas de Prata tiveram de se contentar com o quarto lugar no Mundial de Construtores, o pior resultado desde 2012, quando terminou na quinta posição. Além disso, com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, a escuderia liderada por Toto Wolff promoveu o jovem Andrea Kimi Antonelli para a classe rainha, enquanto Russell, por sua vez, terá o desafio de liderar a equipe pela primeira vez desde que chegou, em 2022.

O dono do #63 subiu no degrau mais alto do pódio em duas oportunidades no campeonato passado, nos GPs da Áustria e de Las Vegas, e também conquistou a pole-position em quatro ocasiões: Canadá, Inglaterra, Las Vegas e Catar. Desta forma, o piloto de 26 anos garantiu que pode sonhar alto se tiver um bólido ainda mais competitivo.

- Estou muito satisfeito com meu desempenho pessoal. Acho que na classificação, estou tendo um desempenho melhor do que nunca. Sempre que o carro teve chances de estar na pole, nós estivemos na pole. Sempre que tivemos a chance de lutar pela vitória, principalmente desde o Canadá — e acho que foi a única corrida que não aconteceu como esperava —, estivemos nessa posição para aproveitá-la -afirmou Russell ao site Motorsport Week.

George Russell no Grande Prêmio do Catar de 2024 (Foto: Mahmud HAMS/AFP)

- Isso me dá confiança. Se desenvolvermos um carro que seja capaz de lutar por um campeonato, estaremos lá para conquistá-lo. Nas poucas oportunidades que tivemos no último ano, aproveitamos todas. Como equipe, vencemos quase tantas corridas quanto a McLaren, o que é loucura pensar - lembrou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.