Aston Martin promove mudança e tira Krack do cargo de chefe de equipe na Fórmula 1

A Aston Martin vai passar por uma mudança na próxima temporada da Fórmula 1. Após os resultados abaixo do esperado, o time confirmou que Mike Krack vai deixar de ser o chefe da equipe para se tornar diretor de pista. Assim, o diretor-executivo Andy Cowell foi escolhido para liderar a esquadra em 2025.

Krack assumiu o posto de chefe da Aston Martin em 2022 após ter uma carreira amplamente ligada a BMW e ao esporte a motor. Apesar da campanha muito discreta no primeiro ano, o time teve um salto de desempenho e conquistou oito pódios em 2023, todos com Fernando Alonso. No entanto, ainda em 2023 a equipe começou a perder rendimento e, além da Red Bull, foi superada por Mercedes, Ferrari e McLaren.

Assim, existia a expectativa de o time recuperar a boa forma no início de 2024. Porém, ainda que tenha começado o ano em pé de igualdade com Mercedes e McLaren, acabou se perdendo durante o caminho e encontrou dificuldades para somar pontos nas últimas etapas do ano passado.

Dessa forma, a esquadra britânica promoveu uma mudança em sua chefia. Krack vai seguir no time, mas agora como diretor de pista. Para o cargo de dirigente, o time escolheu Cowell, que se juntou à Aston Martin em 2024, substituindo o Martin Whitmarsh como CEO.

Cowell tem experiência na Fórmula 1 e trabalhou com a Cosworth e com a BMW. O britânico também tem passagem pela Mercedes e comandou o setor responsável pelas unidades de potência que renderam para a equipe alemã os títulos entre 2014 e 2019.

— Passei os últimos três meses entendendo e avaliando nosso desempenho e fiquei incrivelmente impressionado com a dedicação, comprometimento e trabalho da equipe. Com a conclusão do Campus de Tecnologia e a nossa transição em 2026 para uma equipe de trabalho completa, juntamente com os nossos parceiros Honda e Aramco, estamos em uma jornada para nos tornarmos uma equipe vencedora. Estas mudanças organizacionais são uma evolução natural dos planos plurianuais que planejamos fazer e estou extremamente entusiasmado com o futuro — disse o agora CEO e chefe da Aston Martin na F1.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.