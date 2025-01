Pérez, Albon? Verstappen cita aprendizado e elege melhor companheiro de equipe na F1

Apesar de ter dito que “formou uma boa dupla” com Sergio Pérez ao longo das últimas quatro temporadas em que estiveram juntos, Max Verstappen acabou escolhendo outro piloto ao falar sobre quem foi o melhor companheiro de equipe que já teve na Fórmula 1. De acordo com o neerlandês, compartilhar a garagem da Red Bull com Daniel Ricciardo foi uma grande oportunidade de aprendizado.

Desde que estreou na principal categoria do automobilismo em 2015, na então Toro Rosso — atual Racing Bulls —, o atual tetracampeão já esteve ao lado de nomes como os de, por exemplo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon e, por último, Pérez. A relação com o mexicano também foi das melhores, já que o #1 lamentou a decisão dos taurinos em substituir o antigo colega por Liam Lawson para 2025.

- É uma pena, porque formamos uma boa equipe durante quatro anos, e o Sergio sempre foi leal. Essa é uma qualidade que valorizo ​​muito - disse na ocasião. Além das manobras defensivas contra Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de 2021, que ajudaram Verstappen a ficar com o primeiro título, a dupla ainda conquistou o Mundial de Construtores para a Red Bull em 2022 e 2023.

Mas a experiência ao lado de Ricciardo parece realmente ter sido mais marcante. Com uma diferença de idade de oito anos entre os dois, Max valorizou o período em que compartilhou a rotina diária com o australiano, entre 2016 e 2018. Ao ser questionado pelo jornal alemão Blick sobre quem foi o melhor colega de que já teve na carreira, não hesitou.

- Sem dúvida, Daniel Ricciardo. Pude aprender muito com ele. Absorvi muito conhecimento e incorporei em minhas experiências - justificou Verstappen.

Agora, a Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.