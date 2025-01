Brawn escolhe Schumacher como melhor piloto da história: ‘Não há nada acima dele’

Ross Brawn trabalhou com os dois heptacampeões que a Fórmula 1 já teve, mas ainda mantém a preferência pelo alemão Michael Schumacher. O ex-dirigente foi questionado pelo portal francês AutoHebdo sobre o tema, e manteve a opinião de que Michael foi mais piloto do que Lewis Hamilton.

Brawn teve participação nos sete títulos de Schumacher, já que foi diretor-técnico da Benetton entre 1991 e 1995, além da Ferrari entre 1997 e 2006. O dirigente britânico, que foi chefe de equipe de Hamilton na Mercedes em 2013, destacou a tranquilidade do alemão como um trunfo.

- Uma aliança com gente deste nível, com um piloto tão excepcional como Michael, ocorre poucas vezes. Nunca mais de uma vez na década. Trabalhei com Lewis, que é outro piloto incrivelmente rápido e com talento, mas com um foco diferente. Ele tem o tipo de notoriedade que as pessoas procuram, o tipo de estilo de vida acelerado que é o oposto da tranquilidade que Michael procurava - declarou Brawn.

Ross também destacou a forma com que Schumacher conseguia colocar o talento em prática. Brawn, por sinal, foi um dos principais motivos para Michael deixar a aposentadoria ao fim de 2009 e retornar para as pistas no triênio entre 2010 e 2012 na Mercedes, sem muito sucesso.

- Dentro dele tinha o mesmo comprometimento, talento e desejo. Apenas a abordagem era diferente. Ter ajudado ele a conquistar cada um dos seus sete títulos mundiais foi algo excepcional para mim. Não há nada acima de Michael. Talento também é necessário, e o dele era enorme. A história da Fórmula 1 está cheia de pilotos com muito talento, mas que não sabem como colocá-lo em prática e Michael sabia disso. Não há dúvidas de que ele tinha uma condição física excepcional, enorme poder de concentração e comprometimento inigualável. Ele tinha todos os atributos e inteligência necessários para queimar etapas - completou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.