Um trio brasileiro se destacou na principal premiação do futebol de areia mundial. O mais celebrado da noite foi o pivô Rodrigo, do Flamengo, tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira, eleito o melhor da modalidade, pela segunda vez em três anos, repetindo o feito de 2023. Já os goleiros Bobô, do Sampaio Corrêa, e Lelê Lopes, do São Pedro-ES, foram escolhidos os destaques da posição. A solenidade aconteceu na Espanha.



Rodrigo, que disputava o prêmio com dois amigos, Thanger (companheiro de clube e de seleção) e o luso-brasileiro Bê Martins, vencedor em 2024, não escondeu a emoção:

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Pivô do Flamengo superou lesão

- Foi um ano complicado, com algumas lesões, incluindo durante a Copa do Mundo, em que, mesmo jogando machucado, consegui ser campeão, ajudando meu país a conquistar o hepta com dois gols na final e sendo capitão. Foi um ano especial para o beach soccer brasileiro, com todo o apoio dado pela CBF, que culminou com a conquista do título mundial. Dedico esse prêmio à minha família, minha esposa, meu filho, meus pais, que torcem por mim incondicionalmente. E também aos meus companheiros e comissão técnica dos clubes e da Seleção Brasileira. Esse prêmio é para todos eles.



O bicampeão mundial Bobô também não conteve a emoção com o prêmio:

- Esse foi o terceiro ano seguido entre os três melhores do ano e agora essa premiação aconteceu. É um momento muito emocionante que me faz relembrar tudo o que eu já passei para conseguir ter a carreira que eu tenho hoje. Agradeço ao Governo do Maranhão e à Federação Maranhense de Beach Soccer por sempre me apoiarem, aos meus companheiros e treinadores da minha equipe, o Sampaio Corrêa, e à diretoria de beach soccer da CBF por todo o trabalho.

Para a capixaba Lelê Lopes, o troféu é um capítulo importante para o futebol de areia feminino, que ainda luta pela primeira Copa do Mundo.

- Essa premiação é dedicada a muitas pessoas. Minha mãe, que me apoia incondicionalmente, à técnica Rose Andrade, que hoje está na Seleção Brasileira, mas em 2022, quando treinava o São Pedro, me convidou para o time quando eu pensei em parar de jogar. Agradeço ao apoio da CBF também, que vem tratando do beach soccer feminino com muito carinho e igualdade em relação ao masculino. Aproveito o momento para reforçar que já passou da hora de termos a primeira Copa do Mundo feminina. Temos seleções, atletas de ponta e muita vontade de fazer isso acontecer.