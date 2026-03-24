Lucas Pinheiro Braathen venceu a etapa de Lillehammer da Copa do Mundo de Esqui Alpino na disciplina slalom gigante nesta segunda-feira (24). A conquista garantiu o primeiro lugar na classificação geral da temporada de 2026. Com o resultado, o brasileiro recebeu ainda o Globo de Cristal, troféu entregue ao campeão de cada modalidade.

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O brasileiro completou as duas descidas em 2 minutos, 20 segundos e 65 centésimos. O suíço Marco Odermatt, principal adversário de Pinheiro na disputa pelo troféu, caiu durante a primeira descida. Com isso, seu compatriota Loic Meillard terminou em segundo lugar, seguido do norueguês Atle Lie McGraff na terceira posição.

O resultado garantiu que Lucas Pinheiro encerrasse a temporada com 547 pontos na classificação geral, consagrando-se campeão da temporada de 2026. Na sequência, Odermatt ficou na segunda posição com 495 pontos.

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Esta é a primeira conquista de Lucas do Globo de Cristal no Giant Slalom. O esquiador havia recebido o troféu no Slalom em 2022. Na ocasião, representava a Noruega. Pinheiro se tornou o segundo brasileiro a conquistar o prêmio. Cristian Ribera foi o primeiro a receber o Globo de Cristal no paraesqui cross-country, em 2025.

A temporada trouxe resultados expressivos para Lucas Pinheiro, que conquistou o ouro em Milano-Cortina. Foi a primeira medalha olímpica do Brasil em Jogos OIímpicos de Inverno. Desde que passou a competir pelo Brasil, o atleta subiu ao pódio 13 vezes, sendo campeão no slalom gigante em Levi, na Finlândia e, agora, em Lillehammer.

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Lucas Pinheiro está marcado na história do Brasil

Quanto tempo é preciso para entrar para a história? Para Lucas Pinheiro Braathen, 1min18s8c foi o suficiente. Quando ajeitou os esquis para descer a pista, o brasileiro respirou pela última vez como um ser humano comum. Uma descida que o elevou ao Olimpo, ao topo! Medalha de ouro no slalom gigante, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno.

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar à tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

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Nem mesmo a neve que caía e dificultava a visão dos esquiadores impediu Lucas de chegar ao pódio. Depois de fazer o melhor tempo na primeira descida do dia 1min13s92, Lucas cravou na segunda 1min11s8c, somando os mágicos 2min25s do ouro.

No slalom gigante, prova que não é sua especialidade principal, Lucas mostrou que em seu sangue brasileiro o espírito de garra é inerente. Superando todos os favoritos, marcou o esporte latino-americano com um resultado inédito. O pódio finalizou com os suíços Marco Odermatt (2min25s58c) e Loic Meillard (2min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Lucas Pinheiro Braathen reage após a segunda descida do slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

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