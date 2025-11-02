Praia Clube vence em jogo de quase 3 horas e Cruzeiro atropela na Superliga

Em uma partida emocionante, o Praia Clube conquistou uma vitória heroica contra o Vôlei Guarulhos neste domingo (2) pela Superliga Masculina de Vôlei, fechando o placar em 3 sets a 2, em um duelo marcado pelo equilíbrio e parciais longuíssimas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O jogo foi uma verdadeira batalha do início ao fim. As parciais (25-22, 22-25, 31-33, 27-25 e 17-15) mostram o que foi o confronto: uma troca constante de domínio, onde cada ponto foi disputado com intensidade máxima.

Praia Clube vence Vôlei Guarulhos por 3 sets a 2 pela Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Flickr Praia Clube)<br>

Como foi a partida

O Praia Clube começou melhor e levou o primeiro set por 25-22. No entanto, o Vôlei Guarulhos não se intimidou e devolveu o placar exato na segunda parcial, 25-22, empatando a partida.

continua após a publicidade

O terceiro set foi um espetáculo à parte, um dos mais longos e emocionantes da temporada. Nenhuma das equipes conseguia desgarrar no placar. Após uma disputa ponto a ponto, o Guarulhos levou a melhor em um placar impressionante de 33-31, virando o jogo para 2 a 1.

Em outro set disputadíssimo, a equipe do Praia Clube buscou forças para vencer por 27-25, forçando o tie-break.

No set decisivo, o roteiro se repetiu. Equilíbrio total, com as duas equipes arriscando tudo. No fim, prevaleceu a força do Praia, que fechou o set em 17-15 e o jogo em 3 a 2, garantindo dois pontos fora de casa.

continua após a publicidade

Veja o outro resultado do dia na Superliga

No outro confronto do dia, o Sada Cruzeiro não deu chances ao Monte Carmelo e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 28-26 e 25-13. A equipe celeste impôs seu ritmo desde o início e, apesar de enfrentar forte resistência no segundo set, que foi decidido apenas nos pontos extras, demonstrou total domínio na terceira parcial. Com um placar elástico de 25-13 no set final, o Sada Cruzeiro selou a vitória de forma incontestável e garantiu mais três pontos na competição.