Nesta terça-feira (4), o Praia Clube visita o Fluminense, no Hebraica, em jogo adiantado da nona rodada da Superliga feminina 25/26. O confronto marca o reencontro de Marcos Miranda - o Marcão - com sua ex-equipe, em partidas oficiais. O técnico comandou o Praia Clube na temporada passada e, agora, lidera o Tricolor. Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o treino do time mineiro, a capitã Adenízia avaliou de que modo essa situação pode influenciar a dinâmica do jogo.

— É um confronto muito equilibrado. Por mais que ele (Marcão) esteja do outro lado e nos conheça muito bem, nós também entendemos muito o outro time (Fluminense). Já fizemos amistosos e treinamos juntos. Sabemos como funciona cada peça e ele sabe como funciona do lado de cá, mas não tem muita novidade no voleibol: ninguém vai atacar de costas, ninguém vai atacar com o pé — disse a atleta, em tom humorado.

A central, de 38 anos, ainda ponderou as ações que podem ser decisivas para empurrar o Praia Clube, rumo à vitória contra o Fluminense, oitavo colocado da competição.

— A partida vai ser decidida em detalhes. Saque e defesa vão fazer a diferença. Temos que estar atentas em relação ao bloqueio. Sabemos que o Fluminense tem grandes atacantes que precisam ser paradas, e o primeiro quesito é o saque — completou Adenízia.

Adenízia, capitã do Praia Clube (Foto: Amadeus Galiotto)

Trajetória do Praia Clube na Superliga feminina 25/26

Até aqui, a equipe de Minas Gerais acumula duas vitórias e uma derrota. Na primeira rodada, venceu o Brasília e, na segunda, o Maringá, ambos os confrontos por 3 sets a 1. A invencibilidade caiu no jogo contra o Sesc RJ Flamengo, na última sexta-feira (31), no Maracanãzinho. Na ocasião, o time saiu derrotado por 3 a 0 (25/22, 25/22 e 26/24). Com os resultado, o Praia Clube soma seis pontos e é o quinto colocado da tabela.

Atualmente, a equipe é treinada pelo português Rui Moreira, que chega para a sua primeira experiência no voleibol brasileiro.