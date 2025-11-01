Campinas vence e São José ganha primeiro set na Superliga; resultados

O Vôlei Renata/Campinas venceu o Viapol/São José fora de casa na terceira rodada da Superliga masculina de vôlei. O time visitante ganhou a partida por 3 a 1 (25/18, 25/22, 21/25 e 25/22). Com o resultado, o São José venceu o seu primeiro set na temporada da Superliga 2025/26.

🏐 Destaques

Davy, do São José, foi o maior pontuador da partida, com 26 pontos no total;

Do lado campinense, Bruno Lima fez 21 pontos e foi eleito o jogador da partida;

O São José perdeu todas as partidas por 3 a 0. Essa foi a primeira que o time venceu ao menos um set.

Como foi Campinas x São José na Superliga?

O primeiro set começou com ponto do mandante São José. Entretanto, o Campinas aplicou algumas sequências curtas de pontos, quebradas por pontos únicos do time de casa. O São José chegou a encostar no Campinas no meio do set, mas foi superado em 25/18.

Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

O segundo set foi equilibrado até a metade, com o time mandante chegando a assumir a liderança em alguns momentos. Entretanto, uma sequência de quatro pontos trouxe a virada para o Campinas. Depois, o mandante fez mais quatro seguidos e deixou o jogo no empate. Ao final, o Campinas fechou em 25/22.

Fazendo uma partida de recuperação, o São José fez um bom terceiro set. Mesmo com o campinas começando melhor, o mandante conseguiu a virada no meio da parcial e não saiu da liderança. Eles fecharam em 25/21, vencendo o primeiro set na Superliga 2025/26.

Campinas vence São José (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

O último set teve, novamente, um equilíbrio entre as equipes. Entretanto, o Campinas conseguiu algumas sequências de pontos e conseguiu um 25/22, encerrando a partida em 3 a 1.

