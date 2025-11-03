Vôlei: atleta do Minas tem lesão confirmada e passará por cirurgia

O Minas Tênis Clube confirmou a lesão da oposta Amanda Marques, integrante da equipe na Superliga feminina de vôlei. A atleta se lesionou durante o confronto com o Fluminense, na última sexta-feira (31). A lesão foi no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Amanda Marques está em acompanhamento médico e passará por uma cirurgia nos próximos dias. A lesão foi confirmada por exames de imagem. Assista ao momento da lesão:

Confira a nota do Minas na íntegra

"O Minas Tênis Clube informa que a oposta Amanda Marques sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo."

"A lesão ocorreu na última sexta-feira (31/10), durante a partida entre Gerdau Minas e Fluminense pela Superliga Feminina, e foi confirmada nesta segunda-feira (3/11) após a realização de exames de imagem."

"A atleta será submetida a cirurgia nos próximos dias e seguirá sob os cuidados do departamento médico do Minas, liderado pelo médico Dr. Rodrigo Vaz e o fisioterapeuta Ricardo Alves Pereira."

Minas enfrentou o Fluminense na Superliga feminina de vôlei (Foto: Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube)

O que é a lesão no LCA que atinge Amanda Marques?

O LCA é um dos chamados contentores primários do joelho, um ligamento que impede o deslocamento da tíbia para a frente. A ruptura é a descontinuidade total ou parcial de suas fibras e ocorre, geralmente, por trauma de torção, como uma mudança brusca de direção, desaceleração abrupta, aterrissagem incorreta após um salto, ou contato direto. A lesão gera instabilidade no joelho e, se não for tratada rapidamente e de forma adequada, pode acarretar outras contusões estruturais ainda mais graves.

O tratamento padrão é a reconstrução cirúrgica, através do enxerto de tecido retirado de outra região do corpo do atleta, como tendão patelar, que varia conforme a técnica empregada pelo cirurgião. O tempo de recuperação é longo: em média, 9 a 12 meses para retorno ao esporte de alto rendimento. A cirurgia é sucedida por fisioterapia, com foco em controle de dor, e, por fim, a volta gradual à prática.