No templo do voleibol, Flamengo domina Praia Clube pela Superliga

Sesc RJ Flamengo e Praia Clube, times que protagonizam um dos maiores clássicos do voleibol nacional, entraram em quadra nesta sexta-feira (31), em partida válida pela terceira rodada da Superliga 25/26. O jogo marcou a estreia do Rubro-Negro no Maracanãzinho nesta temporada. Com o apoio da torcida, o time da casa venceu o visitante por 3 sets a 0. As parciais foram 25/22, 25/22 e 26/24.

continua após a publicidade

➡️ Pinheiros anuncia bicampeã olímpica Jaque para a disputa da Superliga B

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo válido pela Superliga?

O Praia Clube iniciou a partida com saque de Koleva, que foi para fora, dando o primeiro ponto para o Flamengo. Com boa atuação das centrais, o time mineiro passou a frente no quarto ponto. Após isso, bons ataques da ponteira americana Simone Lee e ace da Tainara levaram o Rubro-Negro de volta ao domínio do placar, abrindo 9 a 6. Do outro lado, o time mineiro se aproveitava de finalizações inteligentes da também americana Fingall. No entanto, o Flamengo chegou ao 15 a 13 após um rally que levantou a torcida. Depois disso, a equipe da casa marcou mais dois pontos consecutivos, obrigando Rui Miranda a parar o jogo. A pausa surtiu efeito, o Praia Clube encostou, e foi vez de Bernardinho pedir tempo. Um ataque forte de Tainara na diagonal levou o Rubro-Negro ao 23 a 20. Aguerrido, o time visitante encostou no placar, complicando os planos do adversário. No entanto, explorando o bloqueio, o Flamengo fechou o primeiro set em 25 a 22.

A segunda parcial começou com menos ritmo de ambas as equipes, que passaram a cometer mais erros. O Praia abriu 8 a 5, se aproveitando da desorganização rubro-negra. No entanto, com saque para fora e inconstância nas ações, permitiu que o Flamengo voltasse ao jogo. Simone Lee, em um ataque direto ao chão, levou o Flamengo ao empate no nono ponto. A equipe virou o jogo após um bloqueio de Tainara fechar um belo rally, levando o público presente no Maracanãzinho à loucura. A partir daí, os times passaram a se alternar no placar, já que nenhum dos dois conseguiu impor constância, em um set marcado por muito erros de saque, principalmente. Uma diferença de dois pontos voltou a surgir apenas na reta final da parcial, quando Praia abriu 20 a 18. No entanto, o Flamengo logo empatou. Após mais um ataque forte de Simone Lee na diagonal, o time da casa chegou ao set point. O Rubro-Negro venceu a segunda parcial com outro ponto da americana, em 25 a 22.

continua após a publicidade

O terceiro set começou de maneira parecida com o segundo: o Praia abria dois pontos, mas não conseguia manter a vantagem, esbarrando em erros individuais e em falhas no sistema defensivo. O Flamengo tomou a frente do placar no 11 a 10, com ponto de bloqueio que acordou os torcedores na parcial. Com mais três pontos em sequência, Rui Miranda gastou o segundo tempo do set. Quando perdia por 16 a 10, o time mineiro esboçou reação, que foi interrompida por um bom ataque da central Kirov. Ainda assim, a equipe encostou no placar, diminuindo a diferença para dois pontos, no 20 a 18. Após isso, chegou ao empate no 23º ponto, dando traços dramáticos ao confronto. O Rubro-Negro retomou ao domínio e, com ataque na antena de Gabi Martins, venceu a terceira parcial por 26 a 24, garantindo mais três pontos na Superliga.