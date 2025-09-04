Rosamaria explica ‘virada de chave’ em vitória sobre a França no Mundial

O placar de 3 sets a 0 na vitória do Brasil sobre a França, na manhã desta quinta-feira (4), pelo Mundial de Vôlei, sugere um jogo tranquilo, mas não revela o que aconteceu em quadra. Os dois primeiros sets avançaram além dos 25 pontos e a Seleção precisou demostrar resiliência especialmente no segundo set, quando saiu atrás no placar. Segundo a oposta Rosamaria, a dificuldade na partida já era esperada.

continua após a publicidade

➡️Centrais fazem a diferença, e Brasil atropela a França no Mundial de vôlei

— Muito importante esse resultado, levando a gente pra tão sonhada semifinal. Esse segundo set foi uma virada de chave pra gente, foi muito importante conseguir essa virada, o time da França colocou a gente em muita dificuldade, como a gente sabia que seria. Esse 3 a 0 não reflete o quão duro foi esse jogo e ter conseguido ter lucidez nesse momento foi muito importante pra nossa equipe - avaliou.

➡️Tudo sobre o chaveamento do Mundial de vôlei feminino; veja seleções classificadas

Uma das seleções que mais demonstrou evolução desde a Liga das Nações de Vôlei (VNL), a França já havia desafiado o Brasil na primeira fase do Mundial, pelo Grupo C. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães saiu perdendo por 2 sets a 0 e precisou crescer em quadra para buscar a virada por 3 a 2.

continua após a publicidade

— A gente conversava muito entre a gente de continuar confiante, de continuar indo pra cima, porque a gente precisava agredir o time delas de uma maneira que a gente impusesse o nosso ritmo de jogo, e acho que a gente conseguiu recuperar isso ao longo do jogo - declarou Rosamaria.

➡️Brasil x França; veja fotos da partida!

Vitória garantiu a classificação do Brasil à semifinal (Foto: Volleyball World)

Próximo jogo do Brasil no Mundial

O Brasil encara a Itália neste sábado (6), pela semifinal do Mundial de vôlei. A partida está marcada para às 9h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do Sportv2 e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

continua após a publicidade

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e mais difíceis que a Seleção pode enfrentar no caminho até o título inédito.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte