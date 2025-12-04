Seleção Brasileira divulga lista dos pré-convocados para a Copa do Mundo da Kings League

Nesta quinta-feira (4), a Seleção Brasileira da Kings League deu o primeiro passo rumo à glória ao divulgar a lista dos pré-convocados para a Kings World Cup Nations.A relação conta com 30 nomes que representam a elite do cenário nacional e internacional, mas apenas 13 desses nomes terão a honra de vestir a camisa do Brasil no torneio mais aguardado da temporada.

Brasil foi campeão da Kings League World Cup e teve o streamer Gaules como técnico e presidente do time. (Foto: Divulgação/Kings League)

O técnico da Seleção Brasileira Kings League anunciará os 13 jogadores finais a partir das 18h30 (horário de Brasília).

A relação conta com atletas de peso, vindos de equipes que dominam a modalidade no Brasil, como G3X, Furia FC, Funkbol e LOUD, mostrando a força e a diversidade de talentos do país.

Goleiros (4)

A posição de goleiro está bem servida com nomes como Esaú (Loud), Igor Campos (Funkbol), Barata (G3X) e Victão (Fúria FC).

Zagueiros (4)

A muralha defensiva tem potenciais líderes como Ailton (Funkbol), Lyncoln (Dendele), João Pelegrini (Furia FC) e Wembley (G3X).

Meias (9)

O meio-campo é o setor com o maior número de pré-selecionados, indicando a busca por versatilidade e criatividade: Chaveiro (G3X), Caio (Loud), GB (Capim FC), Jeffinho (Furia FC), Dedo (Furia FC), Leo Gol (Nyvelados), Luan Mestre (Funkbol), William (Funkbol) e Well (Real Elite).

Alas (8)

A velocidade e o drible serão fundamentais na Kings League, e o Brasil tem boas opções: Andreas (G3X), Canhoto (Dendele), Davi Ilário (DR7), Hector (Dendele), Leleti (Furia FC), Lipão (Furia FC), Nicollas (Desimpedidos) e Viana (Loud).

Atacantes (5)

A responsabilidade de balançar as redes está nas mãos de artilheiros como Brinquinho (Youniors FC), Douglinhas (Youniors FC), Kelvin (G3X), Ton (G3X) e Tuco (Fluxo).

O Brasil, jogando em casa, tem a pressão e o privilégio de buscar o título bicampeonato da Kings World Cup Nations.