Em virada épica, Praia Clube vence Flamengo pela Superliga de Vôlei Feminina

O Praia Clube venceu o Flamengo por 3 sets a 2, em virada épica nesta terça-feira (19), no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, pela sexta rodada da Superliga de Vôlei Feminina. A equipe mineira perdia por 2 a 0, mas contou com atuação brilhante de Janice para buscar a vitória.

Com o resultado, o Praia Clube segue na liderança da Superliga, com 18 pontos e invicto na competição. Já o Flamengo amarga a segunda derrota seguida e continua em terceiro, com 15 unidades.

🏐 COMO FOI O JOGO?

A partida começou equilibrada, com o Rubro-Negro conseguindo disparar apenas na metade da parcial. Vencendo por 20 a 15, o set parecia encaminhado para o time carioca, mas o Praia conseguiu empatar por 22 a 22. Após tempo técnico, as comandadas de Bernardino voltaram melhor e tiveram dois set points, mas não converteram. Porém, não demoraram muito para fecharem em 26 a 24.

Diferente do primeiro set, o Flamengo dominou do início ao fim, anulando todas as ações ofensivas do Praia e com saque entrando. O Rubro-Negro fechou a parcial em 25 a 12. Atrás no placar, o Praia voltou com tudo no terceiro set e abriu vantagem no início, mas a equipe carioca foi buscar o empate. Com a parcial equilibrada até o final, o time mineiro conseguiu se sobressair e venceu por 25 a 22.

Praia Clube e Flamengo pela Superliga (Foto: Paula Reis / Flamengo)

A reação do Praia Clube continuou no quarto set, a equipe de Minas Gerais teve parcial equilibrada com o Rubro-Negro. O Flamengo vencia por 18 a 15, mas as visitantes conseguiram grande sequência de pontos e viraram para 21 a 19. O time de Uberlândia manteve a vantagem até o fim e venceu o set por 25 a 22, novamente.

No quinto e último set, a virada do Praia veio após um tiebreak emocionante. A equipe mineira salvou dois match points do Flamengo, que parou na defesa. Após um erro de saque das Rubro-Negras, o time de Uberlândia aproveitou o match point e venceu a parcial por 18 a 16 e a partida.