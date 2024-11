CEO isenta McLaren de erros e diz que derrota no Mundial de Pilotos será ‘por início de ano’

Se o tetracampeonato de Max Verstappen se consolidar no GP de Las Vegas, que acontece neste fim de semana, Zak Brown acredita que será muito em função do domínio que a Red Bull impôs no início da temporada 2024 da Fórmula 1. O CEO da McLaren isentou Lando Norris e a equipe de culpa pelos erros cometidos ao longo do ano e também defendeu a decisão que deu a Oscar Piastri a vitória no GP da Hungria.

Verstappen chega para jogar o primeiro match point com 62 pontos de vantagem e precisa apenas impedir que Norris marque 3 tentos a mais que ele. O que chama a atenção é que o britânico marcou menos pontos que o rival taurino nas últimas 16 corridas mesmo tendo o melhor carro: 283 × 273 para Max.

Muitos foram os momentos em que Norris perdeu a chance de estabelecer semelhante controle no campeonato, a começar pelo fato de ter convertido as sete poles conquistadas de Miami para cá em apenas duas vitórias. Brown, todavia, minimizou os pontos perdidos dentro do período.

— A situação não está boa no Mundial de Pilotos. Se o perdermos, será pelo que aconteceu no início do ano, e não em Silverstone ou Monza. E também não porque trocamos Lando e Oscar de lugares na Hungria — salientou, referindo-se à ordem dada para Norris devolver a liderança a Piastri, cumprida somente a duas voltas do fim da prova magiar.

A publicação, então, quis saber se Brown encararia como “oportunidade perdida” não vencer ao menos um campeonato, já que tem em mãos o melhor carro desde o pacote de atualizações introduzido na primeira corrida realizada em solo norte-americano.

— Não vejo dessa forma. Não tínhamos o carro que temos agora antes de Miami. Perdemos muitos pontos para Max e Red Bull — avaliou.

— É claro que quero ganhar pelo menos um dos títulos. Mas o de Construtores também será difícil. A Ferrari parece muito forte. Eles me dão mais dor de cabeça do que a Red Bull. Mas não podemos descartá-los. A Red Bull é uma equipe incrivelmente forte. (Sergio) Pérez mostrou que é capaz de chegar ao pódio, só precisa soltar o freio interno e, então, a coisa voltará a ficar acirrada muito rapidamente. Essa batalha será até o fim — completou Brown.

A revista também indagou o estadunidense se a McLaren “esqueceu como vencer”. Brown começou explicando que “todo mundo comete erros” e que eles “eram menos visíveis, já que não se tratava de vencer”.

— Red Bull, Ferrari e Mercedes também cometem erros, mas são esquecidos porque venceram mais. Poderíamos ter vencido em Silverstone, talvez em Montreal e também em Monza. Mas aprendemos com os nossos erros e somos uma equipe melhor hoje do que éramos no início da temporada — seguiu.

— Não olho para trás e me preocupo com o que não pode ser mudado. Em vez disso, digo à equipe: podem errar, mas, por favor, não duas vezes. Ficaria muito irritado se a mesma coisa tivesse acontecido conosco várias vezes — finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.