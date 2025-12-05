Rival de Rayssa Leal projeta disputa no Super Crown: 'um grande show'

Uma das disputas mais quentes do skate mundial tomará conta da pista no SLS Super Crown, neste domingo (7). Rayssa Leal e Chloe Covell, adversárias diretas pelo título da temporada, se encontram no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, a australiana de 15 anos prometeu uma disputa de alto nível em solo brasileiro.

Símbolos e referências da atual geração do skate street, Chloe e Rayssa constantemente protagonizam disputas emocionantes pelos principais títulos ao longo do circuito mundial. Na abertura da temporada, Rayssa venceu a etapa de Miami da SLS, enquanto Chloe ficou na segunda colocação. Em outubro, na etapa de Paris, a brasileira foi eliminada nas classificatórias, enquanto a australiana chegou à final.

O episódio mais recente do duelo Leal x Covell aconteceu em novembro, no STU Pro Tour, no Rio de Janeiro, com a dobradinha no pódio: Rayssa em primeiro, seguida por Chloe. Apesar de negar que haja uma rivalidade entre as duas, Chloe reconhece que competir com Rayssa traz uma motivação extra.

— Temos uma amizade, a gente se diverte e acredita uma na outra. Eu vou ter que trabalhar muito duro para vencer essa competição e vencer todas as outras garotas, especialmente a Rayssa, porque ela tem o público de casa. Mas eu estou animada pra ver ela andar, porque ela sempre traz um grande show para o palco - disse Chloe.

A australiana, aliás, encarou uma maratona até chegar ao Brasil. Ela veio direto do Japão, onde conquistou uma medalha de bronze na Copa do Mundo de Skate Street. Após mais de 20 horas de voo e uma janela com a imprensa, Chloe participou de evento com outros skatistas na Praça Roosevelt, em São Paulo, e fez os primeiros treinos nesta sexta-feira (5). Nada disso tirou dela a animação por estar de volta ao país.

— É um dos meus países favoritos para vir, porque todo mundo é tão legal, a energia é boa, e o skate é muito bom também - contou.

Chloe Covell e Margie Didal carregam fã nos ombros (Foto: Pablo Vaz/ Divulgação SLS)

Vida fora das pistas

Apesar de carregar uma final olímpica no currículo e figurar como uma das principais estrelas em ascensão do esporte mundial, nas horas vagas Chloe ainda é uma adolescente comum. Quando tem um tempo livre, ela gosta de passar tempo com os amigos, surfar, pescar, e mantém uma pitada de adrenalina nos hobbies.

— Gosto muito de andar em motocicletas, tenho uma elétrica em casa, e é divertido fazer pulinhos e tal. É muito importante apenas me divertir com meus amigos, não ter que se preocupar com treinos e as competições, apenas ter um mês ou alguns meses de descanso... Definitivamente faz bem para o cérebro, porque você precisa de tempo para se desligar. Você não pode fazer tudo o tempo todo - finalizou.

