Queridinha das Olimpíadas retorna ao Brasil para o SLS Super Crown

Neste fim de semana, os brasileiros fãs de skate vão reencontrar uma das figuras mais carismáticas da modalidade nos últimos anos. A filipina Margielyn Didal, sensação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já está em São Paulo para a disputa do SLS Super Crown, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera.

Finalista na estreia olímpica da modalidade, Didal foi sucesso nas redes sociais e uma das skatistas mais comentadas na capital japonesa. Sempre com um largo sorriso no rosto e dancinhas virais ao lado de Rayssa Leal, ela terminou a competição em sétimo lugar.

Apesar de não ter disputado os Jogos de Paris 2024, já que uma grave lesão no tornozelo a tirou dos eventos classificatórios, Didal retornou ao cenário mundial do skate no final da temporada, com o título do Red Bull Buenos Aires Contest, disputado em novembro do ano passado.

Aos 26 anos, Didal é a principal referência do skate em seu país, sendo a primeira filipina a participar dos X Games, além de ser medalhista de ouro nos Jogos Asiáticos. Após o sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta abriu um skatepark em Soul Sierra, na cidade de Cebu, que segue como local de treinamento para a equipe nacional.

Em 2025, Margie Didal faturou o terceiro lugar no SLS Spot Takeover de Santa Monica, nos Estados Unidos. A etapa, disputada em um novo formato, consiste em uma competição de de Best Tricks em que os skatistas tiveram sete oportunidades para realizar suas melhores manobras.

Reencontro com brasileiros

Didal já esteve no Brasil em 2025 para a disputa da etapa de Brasília da SLS (Street League Skateboarding), em junho deste ano. Agora, na capital paulista, figura entre os melhores skatistas do circuito mundial para o Super Crown. Na tarde da última quinta-feira (4), ela marcou presença na Praça Roosevelt, um dos pontos mais emblemáticos de São Paulo, em evento realizado pela liga, que transformou o espaço público em palco de manobras.

O evento, chamado de "In Your City" pela liga, reuniu fãs e atletas profissionais em que os skatistas desafiantes foram recompensados com dinheiro ou ingressos por mandarem manobras arriscadas no cenário típico da cidade. Além de Didal, outros grandes nomes como Rayssa Leal, Chloe Covell, Giovanni Viana e Gabi Mazetto participaram da ação.

Chloe Covell e Margie Didal carregam fã nos ombros (Foto: Pablo Vaz/ Divulgação SLS)

Veja a programação do SLS Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino

