Queridinha das Olimpíadas retorna ao Brasil para o SLS Super Crown
A filipina Margielyn Didal, estrela em Tóquio, reencontra os fãs brasileiros
- Matéria
- Mais Notícias
Neste fim de semana, os brasileiros fãs de skate vão reencontrar uma das figuras mais carismáticas da modalidade nos últimos anos. A filipina Margielyn Didal, sensação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, já está em São Paulo para a disputa do SLS Super Crown, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera.
Dicionário do skate: tudo o que você precisa saber para acompanhar o Super Crown
Mais Esportes
Das arquibancadas para a pista, Filipe Mota vive ascensão no Super Crown
Mais Esportes
Rayssa Leal e mais: como os principais skatistas chegam ao Super Crown?
Mais Esportes
➡️Das arquibancadas para a pista, Filipe Mota vive ascensão no Super Crown
➡️Gerente da SLS promete 'grandes novidades para o Brasil' em 2026
Finalista na estreia olímpica da modalidade, Didal foi sucesso nas redes sociais e uma das skatistas mais comentadas na capital japonesa. Sempre com um largo sorriso no rosto e dancinhas virais ao lado de Rayssa Leal, ela terminou a competição em sétimo lugar.
Apesar de não ter disputado os Jogos de Paris 2024, já que uma grave lesão no tornozelo a tirou dos eventos classificatórios, Didal retornou ao cenário mundial do skate no final da temporada, com o título do Red Bull Buenos Aires Contest, disputado em novembro do ano passado.
Aos 26 anos, Didal é a principal referência do skate em seu país, sendo a primeira filipina a participar dos X Games, além de ser medalhista de ouro nos Jogos Asiáticos. Após o sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta abriu um skatepark em Soul Sierra, na cidade de Cebu, que segue como local de treinamento para a equipe nacional.
Em 2025, Margie Didal faturou o terceiro lugar no SLS Spot Takeover de Santa Monica, nos Estados Unidos. A etapa, disputada em um novo formato, consiste em uma competição de de Best Tricks em que os skatistas tiveram sete oportunidades para realizar suas melhores manobras.
Reencontro com brasileiros
Didal já esteve no Brasil em 2025 para a disputa da etapa de Brasília da SLS (Street League Skateboarding), em junho deste ano. Agora, na capital paulista, figura entre os melhores skatistas do circuito mundial para o Super Crown. Na tarde da última quinta-feira (4), ela marcou presença na Praça Roosevelt, um dos pontos mais emblemáticos de São Paulo, em evento realizado pela liga, que transformou o espaço público em palco de manobras.
O evento, chamado de "In Your City" pela liga, reuniu fãs e atletas profissionais em que os skatistas desafiantes foram recompensados com dinheiro ou ingressos por mandarem manobras arriscadas no cenário típico da cidade. Além de Didal, outros grandes nomes como Rayssa Leal, Chloe Covell, Giovanni Viana e Gabi Mazetto participaram da ação.
Veja a programação do SLS Super Crown
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias