Dicionário do skate: tudo o que você precisa saber para acompanhar o Super Crown

Uma das modalidades olímpicas queridinhas do público desde a inclusão nos Jogos de Tóquio, o skate tem ganhado cada vez mais relevância. Porém, com uma cultura e vocabulário particular, nem sempre os torcedores conseguem acompanhar os termos técnicos e nomes das manobras. Por isso, o Lance! preparou um dicionário do skate antes do SLS Super Crown.

continua após a publicidade

➡️Com Rayssa Leal, Super Crown acontece em São Paulo; entenda o torneio

Começando pelo básico

O primeiro passo é se familiarizar com as estruturas do próprio skate, começando pelo shape, ou seja, a parte de madeira onde o skatista apoia os pés. Ele é conectado às rodas pelos trucks, estruturas metálicas que ajudam a estabilizar o conjunto. Outra estrutura importante do skate são os rolamentos, pequenas peças circulares que facilitam o giro das rodas.

Também é importante saber que a parte da frente do skate é chamada de nose, a parte do meio é chamada de board, enquanto a parte de trás é conhecida como tail. Isso ajuda a compreender algumas manobras, dependendo de qual parte do skate é encaixada. Por exemplo, quando o atleta desliza com a parte da frente do skate sobre uma superfície, a manobra é chamada de nose slide; se o movimento for feito com a parte de trás do skate, é chamado de tail slide.

continua após a publicidade

As manobras também são classificadas de acordo com a posição do skatista em relação ao obstáculo, podendo ser chamado de backside se o skatista estiver de costas para o obstáculo ou frontside se o skatista estiver de frente para o obstáculo. Um backside tailslide, por exemplo, é uma manobra em que o skatista está de costas para o obstáculo e desliza com a parte de trás do skate.

Giovanni Viana durante a Copa do Mundo de Skate Street no Japão (Foto: Julio Detefon/ CBSk)

Principais manobras do skate

O skate tem uma gama variada de manobras com nomes em inglês, já que a modalidade tem origem nos Estados Unidos. Muitas vezes, o nome da manobra é uma descrição direta do movimento realizado. Elas podem ser manobras de slide (deslize), flip (giro do skate), grind (usadas em corrimões ou bordas). Listamos alguns exemplos abaixo.

continua após a publicidade

Ollie: a base para todas as manobras do skate, consiste em um salto com o skate colado no pé. Fakie: andar de costas no skate Kickflip: uma combinação de chute com giro, na tradução literal. O skate gira 360º horizontalmente 50-50: quando o skatista aterrissa sobre uma borda ou corrimão com os trucks Smith grind: manobra em que o truck traseiro desliza sobre a borda, enquanto o dianteiro fica fora da borda.

O SLS Super Crown

O SLS Super Crown, disputa do título da Street League Skateboarding, acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os principais nomes da modalidade participam da conclusão da temporada, incluindo Rayssa Leal, Chloe Covell, Nyjah Houston e Giovanni Viana.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial