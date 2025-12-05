Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown

É inegável que Rayssa Leal é o maior nome do skate brasileiro atual. A atleta busca no Super Crown deste ano o quarto título consecutivo da competição, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Porém, além dela, o Brasil terá sete representantes na disputa, somando as categorias feminina e masculina, e vale ficar de olho.

Entre as mulheres, Rayssa Leal, Duda Ribeiro e Gabriela Mazzetto levarão o nome da nação verde-amarela. Já no masculino, os representantes serão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar.

Além de Rayssa Leal, os nomes do Brasil no Super Crown feminino

Duda Ribeiro

Com 15 anos de idade, Duda, natural de Maricá (RJ) vive ótimos resultados desde a temporada passada. Sua campanha em 2024 a deu a oportunidade de participar de uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), a elite da modalidade, neste ano. Assim, Duda não só competiu na etapa "Spot Takeover" de Brasília, em julho, como conquistou a terceira posição, atrás apenas de Rayssa Leal, em primeiro, e de Gabriela Mazetto, em segundo.

Na liga nacional (STU National), terminou 2025 na segunda colocação. A atleta também integra a Seleção Brasileira de Skate Street e briga por uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Duda Ribeiro em etapa classificatória da SLS (Foto: Reprodução/ Instagram)

Gabriela Mazetto

Gabi Mazetto - como é conhecida - tem 27 anos, o que se tornou incomum no mundo do skate, dominado por jovens. A veterana é campeã brasileira e sul-americana de skate street. Gabi participou de Paris 2024, mas não avançou à final. No SLS deste ano, a atleta, que divide a vida de treinos e competições com a de mãe, teve como melhor resultado a prata na etapa de Brasília.

Gabi Mazetto em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon / STU)

Brasileiros brigam pelo título do Super Crown

Giovanni Vianna

Vice no Super Crown do ano passado, o paulistano tem vaga direta na final do Super Crown este ano, por ser o segundo colocado no ranking da SLS. Este ano, foi vice na etapa de Paris, em outubro. Giovanni apresenta linhas constantes e promete entrar forte na briga pelo título desta temporada. O skatista representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e de Paris 2024.

Giovanni Vianna nas semis do STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)

Felipe Gustavo

Aos 34 anos, Felipe Gustavo é mais um veterano no skate brasileiro. Este ano, o atleta foi campeão da etapa de Brasília da SLS aos braços da família, já que é brasiliense. A vitória teve um sabor ainda mais especial, pois foi ainda na pista que aconteceu o chá revelação de seu primeiro filho. Felipe também participou de Tóquio 2020 e Paris 2024, mas não avançou às finais.

Felipe Gustavo venceu a etapa de Brasília da SLS 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Gabryel Aguilar

Gabryel Aguilar é mais um que vive uma temporada de ascensão. Foi terceiro lugar na etapa de Brasília da SLS, após se classificar por resultados constantes no ano passado, e terminou 2025 como líder da liga nacional (STU National).

Gabryel Aguilar no STU (Foto: Julio Detefon / STU)

Filipe Mota

O mineiro de 19 anos não vive uma temporada de grande destaque na SLS, mas, este ano, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ao longe do tempo, Filipe Mota se tornou um dos maiores xodós do skate brasileiro.

Filipe Mota foi campeão no sacrifício (Foto: Ana Patrícia/ COB)

Carlos Ribeiro

Experiente, o gaúcho de 33 anos não teve grandes resultados na SLS este ano, mas tem qualidade de sobra para surpreender no Super Crown e brigar por um lugar no pódio.