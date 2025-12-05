menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown

Competição acontece nos dias 6 e 7 dezembro, em São Paulo

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/12/2025
09:00
Rayssa Leal e Giovanni Vianna no SLS Super Crown 2024
imagem cameraRayssa Leal e Giovanni Vianna no SLS Super Crown 2024 (Foto: Dan Pellicciari)
  • Matéria
  • Mais Notícias

É inegável que Rayssa Leal é o maior nome do skate brasileiro atual. A atleta busca no Super Crown deste ano o quarto título consecutivo da competição, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Porém, além dela, o Brasil terá sete representantes na disputa, somando as categorias feminina e masculina, e vale ficar de olho.

continua após a publicidade

➡️ Com Rayssa Leal, Super Crown acontece em São Paulo; entenda o torneio

➡️ Rayssa Leal e mais: como os principais skatistas chegam ao Super Crown?

Entre as mulheres, Rayssa Leal, Duda Ribeiro e Gabriela Mazzetto levarão o nome da nação verde-amarela. Já no masculino, os representantes serão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar.

Além de Rayssa Leal, os nomes do Brasil no Super Crown feminino

Duda Ribeiro

Com 15 anos de idade, Duda, natural de Maricá (RJ) vive ótimos resultados desde a temporada passada. Sua campanha em 2024 a deu a oportunidade de participar de uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), a elite da modalidade, neste ano. Assim, Duda não só competiu na etapa "Spot Takeover" de Brasília, em julho, como conquistou a terceira posição, atrás apenas de Rayssa Leal, em primeiro, e de Gabriela Mazetto, em segundo.

continua após a publicidade

Na liga nacional (STU National), terminou 2025 na segunda colocação. A atleta também integra a Seleção Brasileira de Skate Street e briga por uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

duda ribeiro skate
Duda Ribeiro em etapa classificatória da SLS (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriela Mazetto

Gabi Mazetto - como é conhecida - tem 27 anos, o que se tornou incomum no mundo do skate, dominado por jovens. A veterana é campeã brasileira e sul-americana de skate street. Gabi participou de Paris 2024, mas não avançou à final. No SLS deste ano, a atleta, que divide a vida de treinos e competições com a de mãe, teve como melhor resultado a prata na etapa de Brasília.

continua após a publicidade
Gabi Mazetto. - STU Pro - Skate
Gabi Mazetto em ação no STU Pro (Foto: Julio Detefon / STU)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brasileiros brigam pelo título do Super Crown

Giovanni Vianna

Vice no Super Crown do ano passado, o paulistano tem vaga direta na final do Super Crown este ano, por ser o segundo colocado no ranking da SLS. Este ano, foi vice na etapa de Paris, em outubro. Giovanni apresenta linhas constantes e promete entrar forte na briga pelo título desta temporada. O skatista representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e de Paris 2024.

Giovanni Vianna nas semis do STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)
Giovanni Vianna nas semis do STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)

Felipe Gustavo

Aos 34 anos, Felipe Gustavo é mais um veterano no skate brasileiro. Este ano, o atleta foi campeão da etapa de Brasília da SLS aos braços da família, já que é brasiliense. A vitória teve um sabor ainda mais especial, pois foi ainda na pista que aconteceu o chá revelação de seu primeiro filho. Felipe também participou de Tóquio 2020 e Paris 2024, mas não avançou às finais.

felipe gustavo
Felipe Gustavo venceu a etapa de Brasília da SLS 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Gabryel Aguilar

Gabryel Aguilar é mais um que vive uma temporada de ascensão. Foi terceiro lugar na etapa de Brasília da SLS, após se classificar por resultados constantes no ano passado, e terminou 2025 como líder da liga nacional (STU National).

Gabryel Aguilar (foto: Julio Detefon / STU_
Gabryel Aguilar no STU (Foto: Julio Detefon / STU)

Filipe Mota

O mineiro de 19 anos não vive uma temporada de grande destaque na SLS, mas, este ano, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Ao longe do tempo, Filipe Mota se tornou um dos maiores xodós do skate brasileiro.

Filipe Mota foi campeão no sacrifício
Filipe Mota foi campeão no sacrifício (Foto: Ana Patrícia/ COB)

Carlos Ribeiro

Experiente, o gaúcho de 33 anos não teve grandes resultados na SLS este ano, mas tem qualidade de sobra para surpreender no Super Crown e brigar por um lugar no pódio.

Carlos-Ribeiro-skate-stu
Carlos Ribeiro em ação na SLS (Foto: Reprodução/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias