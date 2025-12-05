Além da competição: como o universo do skate se traduz nas vídeo partes

A identidade de um skatista vai muito além das grandes competições. O esporte, que surgiu como um movimento das ruas, é também um estilo de vida que se traduz das maneiras mais criativas possíveis. Uma das principais formas é a produção das vídeo partes, compilados audiovisuais em que os skatistas eternizam suas manobras, estilo e vivência sobre rodas.

continua após a publicidade

➡️Queridinha das Olimpíadas retorna ao Brasil para o SLS Super Crown

➡️Das arquibancadas para a pista, Filipe Mota vive ascensão no Super Crown

O assunto foi discutido por alguns dos principais nomes brasileiros da modalidade, durante entrevista coletiva às vésperas do Super Crown, etapa que define os campeões da SLS (Street League Skateboarding). O jovem Filipe Mota, de 19 anos, que faz questão de conciliar os treinos para competições com as filmagens nas ruas, comparou as vídeo partes dos skatistas com os álbuns dos artistas de música.

— É um negócio que fica para sempre. Eu comecei a andar de skate em 2011 e eu ainda assisto vídeo partes que saíram em 2005, 2004, antes de eu ter nascido. É a parte mais importante da carreira do skatista, isso que é o skate, vem da rua. É um pouco mais difícil fazer as filmagens na rua e conciliar o campeonato ao mesmo tempo, mas eu gosto muito de fazer os dois - contou.

continua após a publicidade

A medalhista olímpica e tricampeã do Super Crown, Rayssa Leal, também se mostrou empolgada para mergulhar de forma mais intensa no universo da vídeo parte. Agora recém-formada no ensino médio e com mais tempo livre, ela quer se dedicar a projetos com uma nova vivência no skate.

— Agora que terminei a escola eu quero focar 100% no meu skate, lançar a minha vídeo parte, poder viajar mais, passar tempo fora. Ano que vem vou estar mais livre para poder passar mais tempo na Europa e nas Américas filmando - contou.

continua após a publicidade

Rayssa Leal, durante entrevista coletiva antes do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ Divulgação SLS)

O SLS Super Crown

Neste fim de semana, Filipe Mota e Rayssa Leal representam o Brasil no SLS Super Crown, ao lado de Giovanni Viana, Felipe Gustavo, Carlos Ribeiro, Gabryel Aguiar, Gabi Mazetto e Duda Ribeiro. A disputa acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e definirá os grandes campeões da temporada.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial