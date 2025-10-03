Rio/Niterói ou Assunção: qual é a favorita para o Pan de 2031?

Está chegando ao fim a disputa da cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Conjuntamente, Rio de Janeiro e Niterói enfrentam Assunção, do Paraguai. A decisão será tomada na próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, no Chile. Na disputa, ambas as candidaturas tem seus pontos negativos e positivos e buscam a maioria dos 41 votante da Panam Sports, entidade que organiza os Jogos.

O principal ponto da candidatura Rio/Niterói é a estrutura praticamente já pronta. Principalmente no Rio de Janeiro, que já recebeu o Pan de 2007 e as Olimpíadas de 2016. A cidade acumula diversos equipamentos robustos, como o Parque Olímpico, com três arenas e o velódromo, além da Farmasi Arena e o Parque Aquático Maria Lenk.

Da dir. para esq.: Neven Ilic, presidente da PanAm Sports, Eduardo Paes, prefeito do rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói (Foto: Marlon Falcão / Candidatura Rio-Niterói 2031)

Rio/Niterói ganham na estrutura, mas ficam atrás na força política para o Pan de 2031

Na Zona Oeste, a cidade também tem o Parque Radical de Deodoro, que integrou a Rio 2016. Esse ponto foi destacado em todas as falas do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) e do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta. De fato, para a estrutura são necessários somente ajustes em Niterói, como no Estádio Caio Martins.

Entretanto, uma coisa que pode pesar para as cidades brasileiras é o timing e a força política. Enquanto Rio e Niterói entraram na disputa somente no final de 2024, quando até São Paulo era uma cidade concorrente, Assunção já busca a oportunidade de sediar o Pan há bastante tempo, chegando a concorrer à edição de 2027, em que Lima saiu na frente.

Além disso, a força política para Assunção estava maior, conforme o próprio Marco La Porta, presidente do COB, afirmou. La Porta disse ao "ge" que precisou da entrada do Governo Federal para virar alguns desses votos. Segundo o presidente do COB, parte dessas viradas já aconteceu.

Com uma estrutura aquém da Rio/Niterói, Assunção tem como braço direito o diretor esportivo Camilo López, membro do Comitê Olímpico Internacional e figura influente em muitas decisões do esporte Sul-Americano. Nos últimos meses, a candidatura fluminense veio ganhando mais espaço, mas tem um forte oponente para superar.