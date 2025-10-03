Pan 2031: infraestrutura de Rio-Niterói impressiona presidente da Panam

A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 passou por uma última avaliação da Panam Sports, entidade organizadora do evento. As cidades receberam, durante três dias, a comissão de avaliação da entidade. As vistorias foram encerradas nesta sexta-feira (3), no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói. Neven Ilic, presidente da Panam Sports ficou surpreso com o que viu.

continua após a publicidade

➡️ Rio e Niterói passam por últimas avaliações para eleição do Pan de 2031

— Uma das coisas que quero destacar é o legado deixado pelos Jogos Pan-americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016. Estamos muito impressionados como foram mantidos, como estão sendo utilizadas e reutilizadas cada uma das grandes instalações feitas — afirmou Neven Ilic.

A avaliação é um passo importante para a definição da cidade-sede, que será feita na próxima sexta-feira, dia 10. A candidatura das cidades fluminenses concorre com a paraguaia Assunção. Sem revelar muitos detalhes, o presidente da Panam Sports disse que a estrutura vista no Rio de Janeiro e em Niterói é fantástica para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2031:

continua após a publicidade

— Quero dizer que estamos muito contentes. Não posso entregar mais detalhes, mas é fácil dizer que o marco que vivemos nos Rio de Janeiro e em Niterói é fantástico para um evento como os Jogos Pan-americanos, o evento esportivo mais importante do nosso continente. Para nós, da Panam Sports, poder entregar esse sonho para os atletas é o que buscamos sempre.

Visita da Panam Sports a Niterói (Foto: Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031)

"Prioridade serão os atletas", afirma prefeito de Niterói sobre o Pan 2031

Com a estrutura praticamente toda pronta para receber os Jogos Pan-Americanos de 2031, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) afirmou que o foco, caso a candidatura seja escolhida, será no desenvolvimento dos atletas:

continua após a publicidade

— Temos praticamente toda a infraestrutura esportiva pronta. Por isso, a nossa prioridade será um investimento ainda maior nos atletas para os próximos seis anos e alguns investimentos em infraestrutura de mobilidade.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, durante visita da Panam Sports a Niterói (Foto: Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031)

Eduardo Cavaliere (PSD), vice-prefeito do Rio de Janeiro, reforçou a importância do legado olímpico:

— Vamos fazer do Pan Rio-Niterói 2031 um evento que vai unir as Américas, que olhm para os atletas, para a cooperação esportivas e para o fortalecimento dos Comitês Olímpicos do continente. Isso porque temos infraestrutura pronta e duas cidades conscientes da importância destes Jogos e que vão dar todo o apoio para fazer grandes Jogos em 2031.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico