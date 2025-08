Eduardo Paes se mostra otimista sobre candidatura Rio-Niterói para o Pan de 2031

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, demonstrou otimismo sobre a candidatura conjunta de Rio e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e ParaPan-Americanos de 2031. Durante coletiva na apresentação do Museu Olímpico do Rio à imprensa, Paes comentou sobre a disputa com a cidade de Assunção. Assista à entrevista acima.

— A gente está trabalhando. Nós vamos a Assunção (no Paraguai), eu acho que em 8 de agosto, vai ter uma apresentação da candidatura Rio de Janeiro-Niterói. Estamos muito otimistas. As cidades estão preparadas, nós vamos ter todas as condições. Agora, depende da comissão da Panam Sports, que é quem vai tomar a decisão (da cidade sede) — disse Eduardo Paes em entrevista acompanhada pelo Lance!.

Eduardo Paes em coletiva no Rio Museu Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Rio-Niterói concorre com Assunção para o Pan de 2031

A candidatura das cidades vizinhas concorre com Assunção, no Paraguai, para sediar os jogos em 2031. A cidade concorrente nunca sediou uma edição do evento anteriormente, sendo a experiência mais recente o Pan-Americano Júnior, que acontece neste mês.

Do outro lado, o Rio de Janeiro já sediou a edição de 2007 dos Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas do Rio, em 2016. A ideia é já usar as estruturas construídas nos eventos, como o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico. A maior adaptação será para a cidade de Niterói.

O documento da candidatura inclui uma previsão orçamentária de R$ 667.537.632,00 para a realização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. A decisão da escolha da cidade-sede deve ser tomada pela Panam Sports até outubro deste ano.