Candidatura de Rio-Niterói 2031 é oficializada pela Panam

A candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 foi oficialmente aceita pela Panam Sports, entidade responsável pela realização do evento, nesta quinta-feira (1º). As cidades enviaram o dossiê de candidatura na quarta-feira (30), e a proposta foi aprovada pela organização.

— A nossa experiência na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos com certeza nos ajuda. Mas também queremos aprender com todas as nações das Américas, ouvir sugestões e compartilhar conhecimentos. Dessa maneira, organizaremos Jogos grandiosos não só para os cariocas e para o povo brasileiro, mas também para todo o continente — afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Rio e Niterói terão como adversária na disputa a cidade de Assunção, capital do Paraguai. O documento de candidatura inclui uma previsão orçamentária de R$ 667.537.632,00 para a realização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. A sede será escolhida em agosto, em cerimônia a ser realizada em local ainda não definido.

Rio e Niterói terão como adversária na disputa a cidade de Assunção, capital do Paraguai (Foto: Joyce Rodrigues e Bruno Vaz /Lance!)

— Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 nos deram a fórmula para organizar um grande evento: nenhum desperdício de recurso público, muita parceria com a iniciativa privada, instalações esportivas eficientes e o maior número possível de legados. Nosso projeto segue à risca essa receita — destacou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

O dossiê enviado à Panam Sports contém cartas-compromissos assinadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; pelo governador do Rio, Cláudio Castro; pelos prefeitos Eduardo Paes (Rio) e Rodrigo Neves (Niterói); além do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio La Porta.

Próximos passos

Com a oficialização das candidaturas, a Panam Sports tem até agosto deste ano para anunciar a cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031.