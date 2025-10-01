Rio e Niterói passam por últimas avaliações para eleição do Pan de 2031

A candidatura conjunta das cidades de Rio de Janeiro e Niterói passa por últimas vistorias antes da definição da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031, no próximo dia 10. Uma comitiva da Panam Sports, organizadora do evento, passará três dias conhecendo as instalações das duas cidades. As visitas começaram nesta quarta-feira (1º), nas dependências do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da capital fluminense.

Comitiva da PanAm Sports chega ao Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Na quinta-feira, a comitiva segue para o Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, e finaliza as vistorias na sexta-feira, em Niterói. A visita é feita pelos membros da Comissão de Avaliação da Panam Sports, liderada pelo presidente da organização, Neven Ilic, e formada por mais quatro membros. A escolha da cidade-sede do Pan de 2031, disputada entre Rio-Niterói e Assunção, no Paraguai, acontece em 10 de outubro, no Chile.

— Estamos muito contentes de estarmos aqui, é uma honra estar no Rio de Janeiro e em Niterói. A ideia é poder confirmar, ao vivo e a cores, todas as propostas que nos fizeram através do documento de candidatura. Vamos percorrer nesses três dias toda a infraestrutura. Não irei comentar mais, porque não me permitem e porque acabo de chegar — disse Neven Ilic em coletiva acompanhada pelo Lance! no Museu Olímpico do Rio.

Neven Ilic, presidente da PanAm Sports, em coletiva de imprensa (Foto: Marlon Falcão / Candidatura Rio-Niterói 2031)

As vistorias são um padrão adotado pela Panam Sports. Assunção também recebeu a inspeção por três dias, meses antes da visita ao Rio de Janeiro. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, afirmou que está otimista quanto à decisão:

— Estamos muito otimistas, mas é óbvio que essa é uma disputa esportiva. Os três níveis de governo, Prefeituras do Rio e Niterói e governos estadual e federal estão unidos para que possamos alcançar essa vitória. Achamos que Rio e Niterói tem todas as condições de entregar os Jogos Pan-Americanos e Para Pan-Americanos com muita qualidade.

— Acho que a candidatura do Brasil é muito estruturada tecnicamente. Na verdade, já temos boa parte da infraestrutura esportiva pronta aqui no Rio e também em Niterói. Estamos otimistas porque temos ouvido isso dos presidentes dos comitês olímpicos das Américas — destacou Rodrigo Neves (PDT), prefeito de Niterói.

Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031 aposta em estrutura já pronta e em legado

O principal ponto de apoio da candidatura conjunta do Rio de Janeiro e Niterói ao Pan de 2031 é a estrutura já pronta para a recepção dos jogos. O Rio de Janeiro foi sede do Pan de 2007, das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014. A partir de 2007, a cidade passou a contar com o Parque Olímpico, o Parque Radical de Deodoro e com o Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro.

— São duas cidades com estruturas grandiosas para receber bem os visitantes. Tem aeroporto de qualidade, oferta hoteleira ampla e equipamentos esportivos prontos. Acho que eles (comissão da Panam) viram aqui como esses jogos Pan-Americanos e Olímpicos foram importantes do ponto de vista do legado — disse Eduardo Paes.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, Marco La Porta, presidente do COB e comitiva da PanAm Sports no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

— Estamos confiantes. Temos um projeto de muita cooperação com os outros países das Américas, já que nossas estruturas estão praticamente prontas. Queremos deixar um legado de conhecimento para compartilhar com os outros países — afirmou Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Sem um catálogo de grandes competições poliesportivas, Niterói aposta em construções já existentes na cidade, que concentrará as competições do mar. Rodrigo Neves prometeu uma requalificação do Estádio Caio Martins.

Os prefeitos também falaram sobre a linha três do metrô, principal proposta de mobilidade urbana para os jogos, mas destacaram que o projeto ainda precisa de "elementos concretos" para ser uma promessa efetiva.

Presidente Lula busca virar votos de outros comitês olímpicos

Em entrevista ao "ge", Marco La Porta, presidente do COB, disse que o presidente Lula está agindo nos bastidores para virar os votos dos comitês olímpicos internacionais. Segundo La Porta, a ação já conquistou alguns votos que iriam para Assunção.

A candidatura Rio-Niterói precisa receber apoio majoritário dos 41 países votantes do Pan para conquistar a eleição. O resultado será anunciado no próximo dia 10.