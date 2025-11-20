Revanche? Evandro e Arthur encaram novamente campeões olímpicos

O mundo dá voltas e, às vezes, capota tanto que acaba parando quase no mesmo lugar. Nas Olimpíadas de Paris, Evandro e Arthur Lanci foram eliminados por Ahman e Hellvig nas quartas de final em um jogaço. Os suecos, que já eram favoritos, se tornariam campeões olímpicos. Um ano depois, o destino das duas duplas se cruza novamente em um grande torneio. Agora na Copa do Mundo. E, de novo, nas quartas de final. O jogo acontece nesta sexta (21), às 5h30 (horário de Brasília).

A coincidência é tão grande que até as campanhas de ambos os times são similares ao que fizerem nas Olimpíadas. Tanto em Paris, quanto agora em Adelaide, Evandro e Lanci fizeram um torneio impecável, passando em primeiro no grupo e chegando sem sustos às quartas. Os suecos também repetem o mesmo filme: início pavoroso na fase de grupos, saindo como terceiros colocados. Mas cresceram na fase decisiva e chegam às quartas embalados. Para os brasileiros, o momento agora é de tentar um final diferente para o mesmo filme.

Brasil é a dor de cabeça dos suecos

Apesar de serem favoritos e de terem vencido Evandro e Arthur Lanci em Paris, Ahman e Hellvig vêm tendo dificuldades quando o time do outro lado está de verde e amarelo. Nas Olimpíadas, o jogo contra os brasileiros foi mais difícil do que a própria final. Na Austrália, tiveram pesadelos com o Brasil.

Na fase de grupos, os suecos enfrentaram não uma, mas duas duplas brasileiras. E perderam ambas. André/Renato foram os primeiros a derrotar os campeões olímpicos e George/Saymon repetiram o feito. Evandro e Arthur Lanci conseguirão a terceira? Vai ter música para o Brasil?