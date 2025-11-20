Carol e Rebecca avançam às quartas do Mundial de Vôlei de Praia

Em uma campanha impecável, a dupla brasileira número dois do mundo, Carol e Rebecca, garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália. Elas superaram as alemãs Ittlinger e Grüne, 15ª posição no ranking, por dois sets a zero (21/17 e 21/18).

Como foi a partida?

As brasileiras mantiveram o equilíbrio e a segurança sobre as adversárias em ambos os sets. Embora a qualidade das alemãs tenha impedido uma diferença maior no placar, a dupla brasileira não enfrentou grande dificuldade para fechar o jogo.

Carol Solberg foi o destaque ofensivo da partida, anotando 26 pontos: 16 de ataque, sete de bloqueio e três de saque. A campanha das atletas tem sido perfeita desde a fase de grupos até as eliminatórias, vencendo todos os jogos por 2 a 0 e garantindo a classificação sem sustos.

Nas quartas de final, a dupla enfrentará as vice-campeãs olímpicas canadenses, Melissa e Brandie, nesta sexta-feira (21), às 7h30 (de Brasília). Alguns torcedores citaram o desempenho de Rebecca como abaixo do esperado, indicando que o entrosamento da parceria terá que ser maior para superar as canadenses.

Desempenho dos brasileiros nas oitavas

A madrugada de competições trouxe também outras classificações e eliminações para o Brasil. Thâmela e Vic garantiram a vaga nas quartas ao vencerem as ucranianas Lazarenko e Romaniuk por dois sets a um (21/18, 11/21 e 15/18), superando a derrota no segundo set.

Evandro e Arthur Lanci, invictos na competição, venceram os suíços Krattiger e Dillier por dois a zero. Tiveram dificuldade no primeiro set, mas mostraram superioridade nos seguintes.

A dupla, campeã olímpica e invicta no Mundial, Duda e Ana Patrícia, desistiu da partida contra as norte-americanas Donlin e Denaburg cerca de 20 minutos antes do início, devido a uma lesão não especificada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Sendo eliminadas por W.O.

André e Renato também foram eliminados pelos suecos Hölting Nilsson e Andersson por dois sets a zero (21/16 e 21/14), encerrando a participação no Mundial de Vôlei de Praia da recém-formada dupla.