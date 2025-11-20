Evandro e Arthur vão às quartas do Mundial de Vôlei de Praia

Os brasileiros Evandro e Arthur venceram os suíços Krattiger e Dillier nas oitavas de final no Mundial de Vôlei de Praia. Com o resultado, a dupla brasileira vai às quartas de final da competição. Eles fecharam a partida em 2 a 1 (22/24, 21/12 e 15/13), seguindo invictos na competição.

O primeiro set aconteceu de forma equilibrada para brasileiros e suíços. Sem nenhuma das duplas avançar muito, Krattiger e Dillier fecharam com os dois pontos de vantagem no 24/22. Eles fizeram o primeiro ponto do placar geral.

Já no segundo set, os brasileiros começaram a tomar ritmo na partida. Tendo certa dominância, eles fecharam a parcial em 21/12, levando o jogo para o set decisivo. Na decisão, eles tiveram domínio no início, mas os suíços foram perdendo a desvantagem. No fim, o jogo foi decidido pelo desafio: a bola decisiva de Evandro/Athur foi marcada como para fora, mas o "VAR" mostrou o contrário.

Evandro e Arthur Lanci se classificam para o mata-mata do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Voleyball World)

Líderes do Grupo D do Mundial de Vôlei de Praia, Evandro e Arthur venceram a quarta partida seguida. A partida das quartas será nesta sexta-feira, às 5h30 (de Brasília). Eles vão enfrentar o vencedor do duelo entre Åhman/Hellvig e Bassereau/Aye, C.

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.